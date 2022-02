Parla Belen Rodriguez: “Con Stefano ci rivediamo, non è una novità”

Sta per debuttare su Italia 1 per la prima volta al timone del programma Le Iene. Belen Rodriguez si è concessa in una lunga intervista per il Corriere della sera dove inevitabilmente, oltre che a parlare di come sarà la sua conduzione nel programma di Davide Parenti, si chiacchiera anche della sua vita privata. Finita la storia con Antonino Spinalbese, Belen, almeno pubblicamente, non ha mai parlato dei motivi dell’addio al padre della sua seconda figlia Luna Marì. E dopo questa relazione interrotta bruscamente, a Belen ovviamente sono stati attribuiti diversi flirt. Si è parlato di Michele Morrone ma soprattutto di un ritorno di fiamma con il suo ex marito, Stefano de Martino. Il conduttore di Stasera tutto è possibile, ha scelto di non commentare in nessun modo queste voci mentre Belen ieri, in qualche modo ha risposto alle domande, seppur non dando troppe specifiche a chi le chiedeva che cosa ne fosse della sua vita privata!

Belen Rodriguez mamma single non cerca l’amore

La conduttrice de Le Iene ha raccontato: “Nella vita privata lo sono diventata per le bastonate che ho preso.Oggi invece mi metto al primo posto. Troppe volte mi sono messa in secondo piano, a disposizione dell’amore. Ora ho capito che quando diamo priorità a noi stessi, tutto gira meglio. Nella vita professionale, invece iena lo sono sempre stata. Impossibile stare a galla per 17 anni, tra alti e bassi, se non lotti con tutte le forze.”

Stefano e Belen c’è un ritorno di fiamma?

Impossibile quindi non chiedere se ci sia stato o meno questo famoso riavvicinamento di cui tutti parlano. A tal proposito Belen ha spiegato: “Non mi va di raccontarmi in questa fase, mi sto occupando di me. Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così. Ora vivo sola con i miei figli. Serena.”

