Cena a lume di candela per Belen e Stefano, manca solo l’annuncio

Un altro indizio si aggiunge al ritorno di fiamma tra Belen e Stefano ed è Whoopsee a pubblicare le foto della coppia mentre esce da un ristorante milanese e poi conclude la serata a casa di lui. Una cena a lume di candela, così riporta il tenero gossip mentre tutti attendono solo che Belen e Rodriguez e Stefano De Martino ufficializzino il loro ritorno. Questa volta è davvero una sorpresa, nessuno pensava più che Belen e Stefano potessero tornare insieme, non dopo la storia d’amore con Antonino Spinalbese e la nascita della piccola Luna. Invece, questo amore sembra destinato a durare per sempre, come confermano i tanti indizi che ormai sembrano una prova certa.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez beccati a cena insieme

Si vedono sempre più spesso e nelle varie situazioni, si incontrano per festeggiare un’amica, per cenare insieme e poi la serata si conclude a casa del conduttore. E’ evidente che vogliano essere certi del loro amore, che questa volta sia per sempre. Santiago ha 8 anni ed è a lui che devono pensare, a quale potrebbe essere la sua delusione se ancora una volta dovessero tornare a vivere insieme per poi separarsi di nuovo.

Una seria di scatti della coppia mentre esce da un noto ristorante di Milano. Belen e Stefano non fanno nulla per nascondersi, sembrano quindi già certi dei loro sentimenti.

E’ un periodo perfetto per entrambi, nel lavoro sia Stefano che Belen stanno raccogliendo tanti successi. La Rodriguez è la nuova iena, Stefano De Martino con Bar Stella ha confermato la sua crescita, la costante preparazione per diventare il conduttore che desidera. Lui sta per tornare anche con Stasera tutto è possibile. Insieme adesso possono solo essere più forti, forse hanno finalmente capito cosa impediva la felicità, forse adesso l’hanno trovata davvero e si preparano all’annuncio.

