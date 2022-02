Elodie non è single, tornano i baci con Davide Rossi

Elodie frequenta ancora o forse di nuovo Davide Rossi. La rivista Chi li ha paparazzati insieme e non da semplici amici, il bacio c’è e sembra smentire le ultime intenzioni della cantante. Di recente Elodie ha confidato che aveva bisogno di stare da sola spiegando a distanza di mesi il perché dell’addio a Marracash e senza dire una parola su Davide Rossi. La cantante e il modello e manager di Armani erano spariti, sembra che la loro storia fosse già terminata e invece eccoli di nuovi insieme. Beccati a Milano ma senza alcun desiderio di nascondersi sono apparsi rilassati e sorridenti e a quanto pare anche molto intimi. No, Elodie non sembra per niente sola e i baci con Davide dicono tutto. Si frequentano almeno dallo scorso novembre e non è la prima volta che sono stati pizzicati insieme.

Elodie e Davide Rossi su Chi

Dunque, nessuna novità sul loro legame ma il gossip si sofferma su quanto confessato poche settimane fa dall’ex alunna di Amici. Raccontava pubblicamente di volere stare da sola, un bisogno necessario dopo la fine di un grande amore, quello per Marracash. Tra i due cantanti alla fine è rimasto un legame molto forte ma fraterno, un rapporto a cui non vogliono rinunciare. La stima che entrambi provano per l’altro non li allontana.

E’ nell’intervista di Elodie tra le pagine di Grazia che confidava la necessità di ritrovare la serenità, una pace interiore. Tutti hanno pensato fosse finita con il manager e invece il settimanale Chi di Alfonso Signorini smentisce tutto, la passione per la nuova coppia è ancora viva.Forse dopo avere pagato per una storia d’amore troppo esposta adesso Elodie ha bisogno di un amore vissuto lontano dai riflettori, forse è più questa la necessità di volere stare da sola e non dire altro.

