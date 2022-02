Il commento di Belen su Antonino: “Ho sofferto tanto, ci credevo davvero tanto”

Un po’ conduttrice, un po’ iena e un po’ ospite ieri Belen a Le Iene ha parlato per la prima volta di Antonino Spinalbese. La prima volta dopo il loro addio ma ha forse deluso chi si aspettava che Belen tirasse fuori tradimenti o chissà quali commenti negativi, magari rivelazioni sul padre di sua figlia Luna e sul perché tra loro due tutto sia finito poco dopo la nascita della bambina. E’ l’ultimo dei suoi ex ma dopo Stefano De Martino, che non è più tanto ex, Antonino è l’uomo che l’ha fatta soffrire più di tutti. Nel loro amore ci ha creduto davvero, tanto, per questo la sofferenza è stata elevata, il dolore che ha provato però ha lasciato il posto alla felicità, quella di essere mamma e forse eterna innamorata di Stefano. Per Antonino la splendida iena ha avuto solo parole positive, si è presa anche lei parte delle colpe per la fine del loro amore.

Belen: “Con Antonino è finita per colpa di entrambi”

“Io ho sofferto tanto, ci credevo davvero tanto. Mi ha conquistato con tanta semplicità, di cui in quel momento avevo davvero tanto bisogno. È una persona perbene”, le ultime parole che sceglie per il papà della sua Luna sono le più belle. Che sia andata male tra loro due non pregiudica il legame che invece durerà per sempre per amore della figlia. La Rodriguez aveva già confidato che lui come Stefano è un ottimo papà, sempre presente. Non sapremo mai i veri motivi della fine del loro amore mentre un po’ alla volta la showgirl argentina sta tirando fuori, col sorriso, le ragioni per cu con Stefano De Martino è finita per ben due volte.

Chissà cosa direbbe invece Antonino Spinalbese se dovesse commentare la fine della relazione con la madre di sua figlia.

