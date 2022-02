Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sposano? L’anello di brillanti c’è, manca altro?

Rosalinda Cannavò non trattiene la sua gioia, ospite con Andrea Zenga Casa Chi mostra l’anello di fidanzamento. Il matrimonio è vicino? L’anello all’anulare desto, il sorriso dell’attrice e la tenerezza di Andrea Zenga nell’avere reso la donna che ama così felice. E’ la prima volta che la Cannavò mostra il suo anello, una vera con 16 brillanti. Il figlio di Walter Zenga e Roberta Termali non ha badato a spese per l’occasione e l’occasione è il loro primo anniversario d’amore. Stanno insieme dallo scorso 15 febbraio, per loro due San Valentino è la vigilia di un giorno che sarà sempre importante. Si sono conosciuti e innamorati nella casa del GF Vip, per Andrea Zenga lei ha lasciato il suo storico fidanzato siciliano.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò pronti per il matrimonio?

Un anno fa il loro primo bacio al Grande Fratello Vip; la quinta edizione del reality show di Canale 5 a Rosalinda e Andrea ha cambiato la vita. In pochi credevano che il loro amore avrebbe retto fuori dalla casa più spiata d’Italia, non pensavano si amassero davvero, invece stanno zittendo tutti. E’ a Firenze che la coppia ha festeggiato il primo anniversario e forse l’inizio di progetti importanti.

Per il momento non parlano di matrimonio, l’anello di fidanzamento sembra non sia quello del grande annuncio. “E chi se lo sarebbe aspettato che a distanza di un anno da quel primo bacio, in un contesto del tutto insolito, ci saremmo ritrovati qui. 1 anno di emozioni travolgenti, risate, bisticci, e grandi cambiamenti. Solo una cosa non è cambiata da quel 15 febbraio: NOI SEMPRE INSIEME” ha scritto lei sui social.

I fan attendono la data del matrimonio ma forse c’è un po’ di confusione, forse non è arrivata nessuna proposta, solo un anello, c’è tempo per il sì.

