Belen e Stefano San Valentino separati ma week end in un resort: le foto su Chi

Non confermano, non smentiscono, giocano con i paparazzi, si fanno fotografare…Belen e Stefano de Martino sono tornati insieme? I due al momento, non hanno parlato in modo diretto di quello che succede nella loro vita. A differenza di quanto succedeva fino a qualche mese fa, Stefano e Belen si vedono sempre più spesso. Frequentano gli stessi amici, escono a cena insieme, passeggiano per Milano in compagnia del piccolo Santiago. E secondo molti esperti di gossip, questo non è solo un riavvicinamento che parla di amicizia o di un rapporto speciale tra genitori, per il bene di un figlio. Ci sarebbe anche altro, ma cosa? Belen ha più volte ribadito in questi giorni che al momento vive la sua vita in modo sereno da mamma single ma che ha un bellissimo rapporto con Stefano de Martino, una persona che tanto l’ha fatta soffrire e arrabbiare in passato, ma che farà per sempre parte della sua vita. Solo bellissime parole da parte della Rodriguez per il suo ex…

Belen in questi giorni è concentratissima sul lavoro, stasera la vedremo nuovamente a Le Iene su Italia 1. E sui social si mostra tra giochi con i suoi amati bambini, riunioni di lavoro e impegni vari. Ha passato anche la serata di San Valentino a casa con il suo Santi e con l’amica di sempre, Patrizia. Lei e Stefano non erano insieme, cosa che non è passata inosservata. Ma a quanto pare, stando almeno alle foto che sono state pubblicate questa settimana sulla rivista Chi, Stefano e Belen hanno trascorso alcuni giorni insieme in un resort di lusso…Sarà vero?

Stefano de Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme?

Nell’anteprima della rivista Chi in edicola questa settimana, si legge:

Ancora tu” IL CONDUTTORE HA ESCLUSO UN RITORNO DI FIAMMA CON LA SUA EX, MA SOLO PERCHÉ LA FIAMMA È SEMPRE STATA ACCESA. ECCOLI, DOPO UN ANNO E MEZZO DALL’ADDIO, MENTRE TRASCORRONO QUALCHE GIORNOIN UN RESORT. E RESPIRANO DI NUOVO ARIA DI CASA…

Dopo la pubblicazione di queste nuove foto sulle riviste di cronaca rosa, i due decideranno di commentare in qualche modo o anche stavolta lasceranno che a parlare siano solo le fotografie?

