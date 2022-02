La rivelazione di Cecilia Rodriguez: “Sono stata innamorata solo una volta”

Tempo di domande calienti per la conduttrice di Ex On The Beach , Cecilia Rodriguez, chiamata a parlare della sua vita privata e ovviamente, per restare in tema, dei suoi ex. Oggi, innamoratissima del suo Ignazio Moser, dopo aver superato anche una forte crisi questa estate, Cecilia si guarda indietro e pensa a quello che è stato il suo passato con gli altri ex. Noi, non conosciamo i suoi primi fidanzati, il suo ex più famoso è Francesco Monte e sappiamo tutti come è finita tra i due. La Rodriguez era entrata nella casa del Grande Fratello VIP da fidanzata, ne è uscita impegnata ma con un altro uomo, il suo attuale fidanzato, Ignazio appunto. E questa è storia nota, quello che non sapevamo è che a quanto pare, la bella Cecilia, dopo aver incontrato il Moser si è resa conto che per gli altri ex, non ha provato gli stessi sentimenti.

La confessione di Cecilia Rodriguez: “Innamorata solo di Ignazio”

Rispondendo quindi alla domanda bollente per Ex on the Beach, la Rodriguez ha spiegato: “Sono stata innamorata tutte e tre-quattro volte, chi si ricorda più( non tutte insieme ovviamente)! Pensavo di essere stata innamorata di tutti i miei ex, uno alla volta eh, non tutti insieme, però essendo innamorata di Ignazio Moser vi dico che a questo punto non sono mai stata innamorata prima. ” Una confessione che probabilmente non piacerà ai suoi ex. La Rodriguez ha continuato: “Quindi solo una volta. Di Ignazio. Cosa mi ha fatto innamorare di lui? Ogni volta che lui si avvicinava e mi sorrideva a me mi passava qualsiasi cosa.. Credo nel colpo di fulmine, con Ignazio l’ho avuto”.

Non finisce qui. Cecilia ha poi parlato dei suoi ex, continuando a rispondere alle domande che le sono state fatte. E ha raccontato: “Cosa pensano i miei ex di me? Peccato l’ho persa! Era bellissima, buona e l’ho persa! Questo pensano! “. Risposte che ovviamente ha dato con il sorriso e in maniera ironica. Poi rispondendo ancora a queste domande ha spiegato di non aver avuto nessun ritorno di fiamma con i suoi ex. A proposito di gelosia invece ha commentato: ” Ovunque e davanti a chiunque, non me n’è mai fregato, quando mi parte mi parte. Se scoprissi un tradimento in flagrante andrei in galera, meglio di no.”

