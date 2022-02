E’ finita tra Ilary Blasi e Totti? Dagospia lancia la clamorosa bomba

E’ una bomba clamorosa quella che viene lanciata dalle pagine di Dagospia in questo lunedì di fine febbraio…Una notizia che davvero nessuno si aspettava: c’è aria di crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi? Per chi ha lanciato questa notizia bomba dal sito di Roberto D’Agostino non ci sarebbe il minimo dubbio. La rottura tra il capitano e la conduttrice, sarebbe davvero imminente. Uno shock vero e proprio perchè per tutti, Ilary e Francesco sono la coppia! Eppure non è la prima volta che si parla di una crisi tra i due. In questo caso, stando a quanto si legge su Dagospia, ci sarebbe dell’altro.

Cosa ci rivelano i sempre ben informati colleghi di Dagospia? Sul sito oggi leggiamo: “LA FAVOLA TOTTI & ILARY ALLE BATTUTE FINALI? – IL 5 FEBBRAIO SCORSO, DURANTE UNA GITARELLA FAMILIARE AL LAGO DI CASTEL GANDOLFO, SAREBBE ESPLOSO L’ENNESIMO LITIGIO TRA L’EX CAPITANO DELLA ROMA E LA CONDUTTRICE DEL BISCIONE“.

E’ davvero finita tra Ilary Blasi e Francesco Totti?

E poi si mettono insieme degli indizi che dimostrerebbero come tra Ilary e Totti, le cose non vanno bene da tempo. Sempre su Dagospia si legge: “A SETTEMBRE 2021, QUANDO TOTTI HA FESTEGGIATO 45 ANNI, LEI NON C’ERA“. E ancora: ” NEL CORSO DI UNA RECENTE INTERVISTA A ‘’F”, ILARY HA SIBILATO: “TROVO SEXY LA LIBERTÀ DI SCEGLIERE. ANCHE DI POTERMENE ANDARE DA UN GIORNO ALL’ALTRO. LE COSE CON FRANCESCO FUNZIONANO, MA NELLA VITA NON SI SA MAI, TUTTO PUÒ CAMBIARE. IO VOGLIO ESSERE INDIPENDENTE E NON ESSERE APPESA A UN UOMO”. Queste parole sono quelle di una donna che sta lanciando un messaggio e che si prepara ad affrontare un divorzio?

Se è vero che nel giorno del compleanno Totti e Ilary non erano insieme, è anche vero che qualche giorno prima erano tutti in famiglia a Parigi ( sarà stato forse il regalo con qualche giorno di anticipo). Per il momento la conduttrice ha preferito non commentare pubblicamente la notizia e non ha fatto nessun post, neppure ironico, come magari in passato è accaduto.

Un anno “drammatico” per le amatissime coppie della nostra cronaca rosa partito malissimo con il divorzio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi e che prosegue, a quanto pare, con un altro addio che lascia tutti senza parole.