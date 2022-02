La dichiarazione d’amore di Matilde Gioli al suo compagno: “Mi accorsi di amarlo come mai”

Nella fiction Doc – Nelle tue mani Matilde Gioli nel suo ruolo non è molto fortunata in amore, ogni volta che sembra averlo tra le braccia finisce tutto. Nella vita reale di Matilde Gioli non è come per Giulia e la sua dichiarazione d’amore la fa ad alta voce, la scrive sui social. Racconta di come e quando ha conosciuto l’uomo che ama, dei dettagli, dei primi dialoghi, di quello che sono diventati in poco tempo. Racconta di un amore assoluto, di qualcosa che non ha mai provato prima e non ha paura di dirlo a tutti. E’ un ti amo che rivolge ad Alessandro con tutta se stessa, libera da illusioni e paure. Aveva già raccontato come si erano incontrati, della ricerca fatta durante una pausa dalle riprese di Doc. Voleva fare una passeggiata a cavallo, ha trovato lui e adesso desidera diventare madre.

Matilde Gioli racconta quando ha capito di amare Alessandro

“È andata così. Mesi fa conobbi un ragazzo, un uomo. Notai subito le leggere occhiaie sotto i suoi occhi, pensai immediatamente che quegli occhi e quelle leggere occhiaie fossero la cosa più sexy e affascinante che avessi mai visto ma cercai di tenere a freno quel frastuono improvviso che sentivo nella pancia e nelle viscere. Mano a mano che il tempo passava altri maledetti dettagli di quel ragazzo, di quell’uomo tornarono ad agguantare la mia attenzione e il mio sguardo che diventava sempre più curioso e in qualche modo disturbato dal potere disarmante che quell’individuo esercitava a sua insaputa su di me” è solo l’inizio di un post lunghissimo, di una dichiarazione d’amore con cui l’attrice sembra volere fermare il tempo e non dimenticare mai.

“Le sue mani, la sua voce, il modo in cui camminava, il suo dannato sorriso e la magia che creava appena entrava in una stanza con altre persone. Quei dettagli iniziarono a popolare i miei sogni rendendo impossibile qualsiasi altro argomento nei miei momenti onirici solitamente carichi di storie fantasie e immaginazioni. Dopo i primi dialoghi e i primi contatti con quel ragazzo, con quell’uomo mi fu chiaro che era fregata, fottuta, andata, persa e perduta. Mi accorsi di amarlo come mai avevo amato qualcuno o qualcosa”. Un fiume di parole che prosegue e si chiude con: “Niente, volevo dirlo a gran voce. Ti amo Alessandro”.