Matilde Gioli pronta a diventare mamma inizia la convivenza con Alessandro

Matilde Gioli inizia un nuovo capitolo della sua vita, l’attrice di Doc è arrivata a una svolta, non solo va a convivere con il suo fidanzato ma è pronta a diventare mamma. Alessandro Marcucci sta trasformando la vita di Matilde Gioli ed è alla rivista Nuovo Tv che lei conferma tutto. Bellissima e bravissima, tutti la adorano in tv, il ruolo di Giulia Giordano contribuisce al successo della serie anche in questa seconda edizione. Dopo due anni da single per Matilde è arrivato il grande amore e un passo dopo l’altro stanno creando la loro famiglia. Vivono insieme e hanno scelto Roma, sono pronti ad iniziare il loro percorso mano nella mano.

Per Matilde Gioli la storia d’amore più importante

Non è solo la scelta di andare a convivere ma soprattutto ciò che ha confidato al settimanale di gossip. La Gioli ha svelato il suo desiderio di diventare mamma ed è la prima volta che avverte l’emozione di pensare ad un figlio, forse è la prima volta che è innamorata a tal punto da sognare il futuro. “Ho deciso di trasferirmi nella Capitale per vivere con lui. Sono prontissima per un figlio, mi piacerebbe tanto. Vengo da una famiglia numerosa: siamo due sorelle e due fratelli” e racconta come si sono conosciuti.

In realtà ne aveva già parlato in un’intervista a Grazia. Era ottobre dell’anno scorso e per la prima volta l’attrice confidava che aveva il cuore impegnato. Il suo principe era Alessandro Marcucci e l’aveva incontrato come in un film. Era sul set di Doc e durante una pausa Matilde ha fatto una ricerca su Google. Desiderava trovare qualcosa da fare a Roma. Una passeggiata a cavallo era perfetta. Ha trovato il numero di telefono e così ha incontrato Alessandro. “Lui si occupa spesso di cavalli impegnativi e ha il dono di domarli… Ha messo in riga anche me… È un po’ quello che ha fatto con me. In passato nessun uomo c’era riuscito. Ogni volta scappavo, lui invece riesce a tenermi”. E’ lui il suo principe e spera sia presto il papà di suo figlio.

