Matilde Gioli a Verissimo, l’amore che non c’è e la voglia di diventare mamma (Foto)

Tra i tanti ospiti di oggi a Verissimo anche Matilde Gioli, la bravissima e bellissima attrice che di recente abbiamo ammirato in Doc – Nelle tue mani (foto). Non è fidanzata ma aspetta l’uomo giusto, un vero principe. “In questo momento sono da sola e quando non lavoro passo la giornata al maneggio in mezzo ai cavalli ed è una dimensione che mi sta facendo tanto tanto bene. Io non sono una solitaria ma mi sto godendo questo momento per riflettere ma lo aspetto”. Si riferisce all’uomo della sua vita: “L’importante è che sia maschio e mi faccia sentire donna. Non voglio esser antica ma un po’ mi piace l’idea che alcune cose dei ruoli vengano rispettate. Mio papà era di estrema eleganza e ha trattato mamma come una principessa” è a lui che pensa Matilde Gioli quando immagina il padre dei suoi figli.

MATILDE GIOLI EMOZIONA SILVIA TOFFANIN

Le è già captato di essere tanto innamorata, una volta era molto piccola e lui non l’ha trattata bene: “Lì mi sono irrigidita e ho imparato a capire quando il compagno mi avrebbe potuto far soffrire e ho imparato ad andare via prima”.

Le piace ridere, prendersi cura del compagno, cucinare, coccolare, sa che è una compagna ideale e sa che vuole diventare mamma, le piace raccontarlo. “Io sono proprio mamma ed è una emozione che non vedo l’ora di vivere quando sarà il momento adatto”.

Smentisce l’ipotesi del festival di Sanremo, se ci sarà un festival: “Io non lo so ma non credo mi chiamino adesso, non credo proprio”.