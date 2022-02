Stefano De Martino in vacanza con Santiago, Belen resta a casa

Tra le storie di Instagram di Stefano De Martino arriva la prima foto della vacanza con Santiago. Sono soli, padre e figlio, sono partiti per una destinazione non ancora nota ma hanno scelto il mare, il sole, forse le Maldive o forse un altro luogo al caldo. Santiago è già in spiaggia, bellissimo mentre il suo papà scatta le prime foto, da mandare prima a Belen e poi da condividere con i suoi folower. Lo scorso sabato erano tutti a casa di Stefano, un fine settimana speciale prima della partenza. Ed è stata la showgirl e conduttrice ad accompagnarli all’aeroporto; dopo avere trascorso molto probabilmente la notte a casa del suo ex non più ex marito. Belen è rimasta a casa, ancora vacanza separate per la famiglia che si gode il secondo ritorno.

Per Stefano De Martino una vacanza padre e figlio

Se Belen non avesse avuto l’impegno di condurre Le Iene chissà se si sarebbe aggiunta a Stefano e Santiago partendo anche lei. Chissà come hanno deciso di procedere questa volta. Nel primo ritorno di fiamma il viaggio fu in tre ma poi è andata male. Adesso è cambiato molto nelle loro vite, soprattutto nella vita della Rodriguez. A Verissimo ha confidato che non è semplice essere madre di due figli avuti da due padri diversi; non era questo il suo sogno. Stefano De Martino è da sempre un padre perfetto, dedica tutto se stesso al suo bambino, come fa Belen.

Il gossip non li lascia un attimo, se non è la Rodriguez a pubblicare qualcosa sono i paparazzi a scoprirlo. Infatti, sono loro che hanno beccato la famiglia mentre con un van dai vetri oscurati si dirigevano verso l’aeroporto lasciando la mamma a casa, forse solo per impegni di lavoro. Chissà se il conduttore ci dirà in quale angolo di paradiso è atterrato con suo figlio.