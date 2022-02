Belen ironizza: “Ho chiesto a Stefano e Antonino di prendere i figli nello stesso weekend”

Belen non si nasconde, a Verissimo utilizza anche l’ironia per dire quanto sia difficile gestire la sua famiglia, due figli nati da due amori, quello per Stefano De Martino e pe Antonino Spinalbese. Tutti bravi a criticare, Belen non dice che è semplice ma l’esatto contrario. Ha già spiegato fin troppo perché ovvio che avrebbe preferito avere i figli dallo stesso uomo; lei che sognava la famiglia tradizionale e l’amore eterno. Adesso vive da sola, frequenta di nuovo Stefano, forse sono davvero tornati insieme ma Belen glissa l’argomento anche se lascia intendere che è lui che non vuole se ne parli. Lo fa con il sorriso, si vede che è felice ma anche che è tutto un po’ complicato. Provate a mettervi voi nel suo ruolo di mamma con Luna e Santiago da gestire con amore immenso e due papà. La showgirl argentina ha sempre scelto l’amore, la voglia di credere nel principe azzurro, ha peccato di eccessivo entusiasmo e adesso l’ha capito. Fa sorridere la sua ironia ed è questo che più di tutto dimostra che oggi ha un nuovo equilibrio.

Belen spiega come gestisce i figli con Stefano e Antonino

“Ho chiesto a Stefano e Antonino di prenderli nello stesso weekend, altrimenti rischio di portare Luna a Stefano e Santiago ad Antonino” ironizza Belen che poi spiega che entrambi sono dei bravi papà, molto presenti. “Antonino è una brava persona, un padre stupendo, per me può vedere Luna quando vuole. Sono dell’idea che bisogna far vedere i figli ai papà sempre, non solo nel weekend, bisogna ricalcolare questa cosa a livello di leggi”.

Per Stefano De Martino vale lo stesso discorso, per lui è da sempre così, può vedere Santiago quando desidera. Hanno sempre gestito tutto in modo perfetto, anche quando la tensione era alta. Nel fine settimana erano insieme a casa di Stefano, un sabato sera perfetto con C’è posta per te in tv, Santiago che suonava il piano del papà e Belen felice ma con tutte le difficoltà delle sue scelte fatte per amore.