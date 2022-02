Parla Francesco Totti: “Solo fake news”. Il matrimonio con Ilary è salvo

E alla fine sono arrivate le parole di Francesco Totti, oltre alle storie social di Ilary Blasi che ha postato le immagini di una cena in famiglia. Ha scelto anche l’ex calciatore la via dei social per mettere a tacere le tante voci che sono circolate nelle ultime ore. Dopo la bomba lanciata da Dagospia e ribadita poi oggi sia dal Corriere della sera che da Repubblica, con nuovi dettagli che si aggiungono di ora in ora, questa volta a parlare è una delle persone direttamente coinvolte in questa storia. E’ Francesco Totti che dal suo profilo instagram, registra alcuni vide e spiega che tutto quello che è stato raccontato nelle ultime ore, non corrisponde al vero e parla quindi di fake news. Nessuna crisi? Nessuna separazione? Nessun divorzio in vista? Sembrerebbe proprio di no. E pensare che questo pomeriggio, Repubblica aveva anche fatto il nome della presunta donna che sarebbe entrata da qualche mese nella vita di Totti, nel ruolo di fidanzata…E’ davvero possibile pensare che si sia arrivato a parlare di una donna, facendone nome e cognome, senza che ci sia nulla di fondato? A quanto pare, stando alle parole di Totti, sarebbe proprio così.

Francesco Totti mette tutti a tacere e parla di fake news

“Nelle ultime ore ho letto sui media, tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia” dice Totti nel primo video postato sui social. E poi continua: “Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news”. L’ex calciatore però non cita mai sua moglie, non fa il nome di Ilary e non parla di matrimonio o altro, ma si mantiene generico. Lancia un appello però a chi in queste ore, sta arricchendo la narrazione con tanti dettagli: “Mi rivolgo soprattutto a voi che scrivete: fate attenzione perchè di mezzo ci sono i bambini”. E poi ha concluso: “Sinceramente mi sono veramente stancato, di dover smentire”.