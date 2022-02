Ilary Blasi a cena con Totti e famiglia: una storia per zittire tutti

E’ davvero complicato quello che sta succedendo in queste ore, visto che siamo di fronte alla notizia più letta e chiacchierata degli ultimi mesi. Perchè si sa, gli italiani, amano il gossip, anche se fanno finta che non sia così. Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati? Possiamo dircelo solo loro e al momento, nessuno dei due, ha deciso di dire qualcosa su quello che sta accadendo. E’ singolare però che Ilary Blasi, abbia deciso di postare sui social questa sera, una storia che la mostra a cena fuori con Francesco e con i suoi figli. In un momento di piena tormenta, i Totti sono a cena fuori, come se nulla fosse. Non ci sono tsunami che hanno sconvolto la famiglia per cui le ipotesi sono due: o tutte le voci che sono arrivate in queste ore sono false e Ilary e Francesco sono così sereni da essere persino disinteressati a una smentita pubblica, oppure sono altrettanto sereni nelle loro nuove vite da separati in casa, tanto da non farsi turbare.

Totti e Ilary Blasi a cena insieme: la storia sui social

Nel frattempo però continuano ad arrivare notizie, gente che dice di sapere cose, persone che smentiscono, altre che invece danno particolari su un matrimonio finito a causa di tradimenti e nuove relazioni. Sta di fatto che Totti e Ilary questa sera sono a cena fuori, insieme, e insieme anche ai figli che non lo scordiamo, sono grandi e in grado di leggere tutto quello che in queste ore, si dice sui loro genitori.

Ed per questo che ci si chiede, come sia possibile, per due genitori, se la notizia non fosse vera, tacere. Ritorniamo quindi al punto di partenza: Ilary e Francesco si sono separati e non sono interessati a dire nulla? Hanno attraversato un momento complicato ma hanno risolto? Stanno insieme e tutto quello che si è detto sul loro conto è una invenzione? Sembra un po’ strana questa ultima ipotesi, visti i tanti dettagli che sono stati dati nelle ultime ore ( nome della presunta nuova fidanzata di Francesco Totti incluso).

Sui social ovviamente, le ipotesi si sprecano e anche i commenti su quello che sta succedendo tra i due. Perchè non mostrare un bacio, un abbraccio, perchè non dire nulla se questa storia è solo pura fantascienza? C’è anche chi sostiene che la Blasi e Totti non abbiano nessun motivo per farlo: possono tranquillamente continuare la loro vita senza doversi giustificare di nulla e andare avanti senza dare spiegazioni. Sono pur sempre fatti loro e non c’è un tribunale in cui dover rendere conto a un giudice per un gossip che comunque, riguarda solo loro.

Una cosa è certa al momento: nè Ilary nè Francesco hanno perso l’appetito ( a giudicare dalle portate che ci sono sui tavoli in questa cena di famiglia), il che ci lascia sperare che vada comunque tutto bene!