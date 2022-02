Gli amici di Ilary e Totti smentiscono ma spunta il nome della presunta nuova fiamma di Francesco

“Una storia completamente inventata“, “Una notizia infondata uscita dal nulla” sono queste le considerazioni che alcune persone, vicine a Ilary Blasi e Francesco Totti avrebbero fatto, dopo il gossip lanciato da Dagospia e confermato nelle ultime ore anche da diverse testate giornalistiche italiane. Le persone che conoscono la coppia, avrebbero quindi smentito la crisi tra l’ex calciatore e la conduttrice negando il possibile divorzio, di cui oggi tanto si parla. Ilary e Francesco non commentano, e la cosa un po’ puzza, perchè di fronte a notizie di questo genere, anche per tutelare la famiglia, andrebbero smentite, se non fossero vere. Non solo, nelle ultime ore, dopo la notizia del Corriere della sera che parlava di una nuova fiamma nella vita di Totti, è spuntato anche il nome. Un nome che noi non daremo nel dettaglio. Per una questione di privacy. Questa ragazza, che per viene identificata come la nuova fidanzata di Francesco Totti, immaginiamo che nelle prossime ore, sarà travolta, in pieno stile haters, da offese e insulti di chi la definirà una “sfascia famiglie”.

Francesco Totti ha voltato pagina dopo Ilary: ci sarebbe già un’altra donna

Non possiamo sapere il come, il dove e il quando. Chi ha rotto la relazione, chi si è vendicato, chi ha tradito o semplicemente se l’amore è finito e i due romani hanno voltato pagina. Non ne hanno parlato i diretti interessati, non è giusto dare le coordinate. La ragazza si chiamerebbe Noemi, e sarebbe da tempo nella vita di Francesco Totti, a dimostrazione che Ilary e l’ex capitano della Roma, vivrebbero da separati in casa.

I dettagli che vengono dati da Repubblica, che per primo fa il nome di questa ragazza, sono molto precisi e dettagliati. Noemi, starebbe da mesi con Francesco. Ci sarebbero le prove. Poco tempo fa l’ex calciatore sarebbe stato coinvolto in un incidente stradale. Non avrebbe chiamato Ilary ma la sua nuova fiamma, che avrebbe lasciato una festa spaventata, per arrivare dall’ex calciatore e stargli vicino. Sarà vero? Se non lo fosse, sarebbe davvero una storia da telefilm. Singolare però il fatto che tutti questi dettagli siano arrivati dopo la bomba di Dagospia che ha aperto le danze a una serie di rivelazioni inedite che a quanto pare, erano nei file dei pc di molti giornalisti.

Noemi ha già un matrimonio alle spalle e con Totti condividerebbe la passione per il padel e anche per la Roma. Sarebbe stata anche avvistata allo stadio poco distante dall’ex calciatore.