Ilary Blasi ha tradito Totti, Francesco ha un’altra: esplode la bomba sulla coppia

A quanto pare, un po’ come era successo anche nel caso di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, tutti sapevano ma nessuno trovava il coraggio di lanciare la notizia bomba. Si è aspettato in quel caso, l’ufficialità, dopo timide indiscrezioni uscite sulla stampa. Nel caso di Ilary Blasi e Francesco Totti ecco che invece esplode la bomba, e che bomba. E’ bastato uno spiffero di Dagospia ieri, per dare il la alle danze. E’ stato un lancio di poche righe, alcuni indizi, per far si che altre testate , riempissero le loro colonne con dettagli molto precisi. Oggi ad esempio è il Corriere della sera, in un articolo che porta la firma di Giovanna Cavalli, a dare preziosi dettagli sulla crisi di questa coppia. Ilary e Francesco in realtà non starebbero insieme da tempo. Le ultime immagini dei due felici e insieme, risalirebbero alle feste di Natale; le dediche e le parole d’amore, poche. E pensare che mercoledì sera nello show di Michelle Hunziker, la bella Blasi aveva detto che è complicato essere una donna di spettacolo visto che basta non pubblicare per qualche tempo una foto con tuo marito per far si che tutti pensino che ci sia una crisi o un divorzio. Sembra una sorta di profezia…

Sta di fatto che Ilary e Francesco, non hanno commentato in nessun modo. E mai come in questo caso, sembra che il detto possa avere un grande valore: chi tace acconsente.

Ma torniamo all’articolo del Corriere della sera che ci spiega, che cosa sta realmente succedendo tra Ilary Blasi e Totti, o meglio, quello che starebbe succedendo…

Ilary Blasi ha tradito Totti? Francesco ha un’altra?

“Da quando Ilary avrebbe avuto un flirt con un collega tv. Quando Francesco l’ha scoperto — o qualcuno l’ha amichevolmente avvisato — ovviamente non avrebbe gradito e avrebbe reso la cortesia” si legge sull’articolo del Corriere della sera che racconta questi aspetti inediti della vita di coppia di Ilary e Totti. “E unica, Ilary, non lo sarebbe stata proprio più. I più arditi degli informatori sostengono che, corteggia qua e occhieggia di là, alla fine l’ex Pupone diventato Campione del Mondo nel 2006 si sarebbe innamorato di un’altra, con cui starebbe da un po’ e di cui sembrerebbe molto preso” continua la Cavalli dalle pagine del Corriere della sera. Di certo la giornalista, prima di scrivere e raccontare questi dettagli, si sarà ben informata, perchè non lo dimentichiamo, oltre a essere personaggi pubblici seguitissimi, Ilary e Francesco sono anche genitori di tre figli.

La notizia ieri, ha sconvolto davvero migliaia di persone che si sono riversate sui social per commentare in qualche modo quella che sembra essere una coppia di parenti, di amici.

Io neanche lo voglio considerare possibile che la storia tra Totti e Ilary finisca, ma nel caso: pic.twitter.com/Yk3jcfTzyT February 21, 2022

Perchè Ilary e Francesco sono davvero amatissimi da tutti. Sembravano la coppia perfetta, sembravano i due innamorati di sempre ma a quanto pare, questa favola d’amore con sfondo il Colosseo, non sembra esser finita nel migliore dei modi. Niente più balli a palazzo, niente più feste a corte…