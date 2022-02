Alex Belli diffida Katarina ma l’ex moglie non ci sta: “Non siamo tutte al suo comando”

Barbara d’urso ha trovato il modo di tornare a fare il suo Pomeriggio 5 e lo sta facendo da settimane. Anche nella puntata in onda ieri, 22 febbraio 2022, sembrava di essere tornati indietro nel tempo, quando Katarina e Alex erano praticamente sempre in onda per parlare dei tradimenti del Belli. Del resto, se il man può essere protagonista assoluto del GF VIP 6, perchè la d’Urso non dovrebbe cavalcare questa storia? E così nella puntata di ieri, il prode Alex è stato rappresentato nello studio di Pomeriggio 5 da Stella la sua grande amica e assistente. Stella ha deciso di fare delle domande particolari a Katarina Raniakova che finalmente, tra l’altro, ha ottenuto il tanto agognato divorzio e adesso è realmente l’ex moglie di Alex Belli. Stella ha chiesto alla d’Urso quindi di poter fare una domanda e Katarina: “devo dire che ho un messaggio per la signorina Katarina Raniakova, da parte di Alex. Come mai dopo aver ottenuto il tuo divorzio e dopo aver ricevuto una diffida sei ancora qui a Pomeriggio 5 a parlare di lui? Questo è un messaggio che ti dovevo dare e te l’ho dato”.

Alex Belli ha diffidato la sua ex moglie ma a Katarina non interessa

Katarina non sembra essere minimamente interessata alla diffida ricevuta e spiega che continuerà a parlare di lui perchè viviamo in un paese libero e lei sceglie di farlo. E poi continua: “Come lui mi ha minacciata, urlata e attaccata, così io sono libera di andare dove mi pare e dire quello che penso. Io per adesso di questa diffida non so proprio niente. No, non era una diffida quella che ho avuto. “

E ancora: “In ogni caso può continuare a mandare tutte le diffide che vuole. Non è che può comandare tutti Alex Belli e decidere quando possiamo o non possiamo parlare. Basta pensare di comandare te, me, Delia e Soleil! Non siamo tutte noi al suo comando. La figura peggiore la fa quando manda te qui a difenderlo e a parlare per lui“. Ed effettivamente era stato proprio il Belli in una conversazione con Delia nella casa a dire: “Ho dovuto anche mandare Stella in tv per difendermi...”. L’attore ormai, è solo da prima serata, come dargli torto…