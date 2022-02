Con La stagione dell’amore Michelle fa una dedica a Tomaso Trussardi? “Dieci anni intensi” dice la Hunziker

“La stagione dell’amore viene e va. I desideri non invecchiano quasi mai con l’età. Se penso a come ho speso male il mio tempo. Che non tornerà, non ritornerà più” sono queste le parole della canzone scelta da Michelle Hunziker in un momento in cui la conduttrice sembrava stesse proprio parlando di quello che le è successo negli ultimi mesi. La stagione dell’amore, quello che è accaduto di recente, la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi. Ne ha parlato nella seconda puntata di Michelle Impossible, prima di duettare con Massimo Ranieri, provando a spiegare quelle che sono le sue emozioni oggi. A pochi mesi dalla fine del matrimonio con Tomaso, il secondo matrimonio che Michelle si lascia alle spalle, la Hunziker lancia un messaggio a tutte le donne come lei: quello di continuare a volersi bene e ad amarsi, perchè solo così si possono superare questi momenti difficilissimi.

La conduttrice ha raccontato: “In questo periodo mi chiedono spesso come sto. Se penso a quello che sto facendo qua, mi sento a mille e gasatissima, perché questo è sempre stato il mio sogno. Un attimo dopo però mi ritrovo ad affrontare un momento particolare…“.

E ancora: “ Sono fortissima e piena di autostima, ma un attimo dopo sono come di vetro, fragile. L’unica cosa che ho capito è che non devo mai assolutamente perdere l’amore per me stessa. E comunque sono stati dieci intensi che mi hanno regalato Sole e Celeste.” Se è vero infatti che il matrimonio è finito, che non necessariamente si recupererà un bel rapporto con l’ex, è impossibile non ricordare quello che questa unione ha donato alla conduttrice di Canale 5, due meraviglie come Sole e Celeste.

Nessun riferimento esplicito ma i dieci anni intensi di cui Michelle ha parlato, sembrano essere proprio quelli in cui ha vissuto al fianco di Tomaso. Il solo tra l’altro, che in questi giorni, almeno pubblicamente, non le ha mandato nessun messaggio. Del resto, come dice proprio la canzone scelta da Michelle: “Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore. Nuove possibilità per conoscersi. E gli orizzonti perduti non ritornano mai…”.