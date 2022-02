Dal Grande Fratello l’ex fidanzata di Luca Argentero ricorda la loro storia d’amore

Lo ricordano in pochi che Luca Argentero ha partecipato al Grande Fratello. Era la terza edizione e nella Casa si innamorò di Marianella Bargilli. Una storia d’amore che fuori dal reality show di Canale 5 è durata niente ma loro lo sapevano che sarebbe andata così. La Bargilli, anche lei attrice ma teatrale, racconta quello che è stato e quello che è Luca Argentero, non solo per lei. E’ al settimanale Oggi che l’ex fidanzata di Argentero ricorda quella terza edizione, quando ancora il GF era un vero esperimento sociologico, quando erano dei perfetti sconosciuti ad entrare in quel gioco in cui ci si innamorava o si litigava davvero. In quell’anno alla conduzione c’era Barbara D’Urso e a vincere fu Floriana Secondi. Chi ricorda la storia d’amore tra Luca Argentero e Marianella Bargilli ricorderà anche che non c’era niente di così scandaloso, niente di simile ad alcune altre storie d’amore che vivono oggi gieffini e vipponi.

Dal Grande Fratello 3 Marianella, l’ex fidanzata di Luca Argentero

Per Marianella era ovvio che si trattava solo di una tenera avventura nella casa del Grande Fratello, nessuno dei due ha sofferto per la separazione dopo il reality. Nonostante Luca Argentero avesse solo 25 anni era ben più maturo della sua età ma soprattutto aveva già tanto da dire. “Io l’ho vista da subito come un’avventura dentro l’avventura del Grande Fratello: molto tenera e delicata”. Lei sapeva che avrebbe avuto successo, ci avrebbe scommesso sul futuro di Luca. Non si sono più sentiti, era giusto così ma di lui conserva un bellissimo ricordo.

Bellissimo quanto l’attore: “Argentero piace a tutte e tutti, non conosco un essere umano che non lo trovi bellissimo… Ma quel che era davvero sorprendente, in un ragazzo di nemmeno 25 anni, era l’estrema educazione e un’intelligenza prontissima. Era già cosciente della vita, era bello parlare con lui soprattutto di cinema”.