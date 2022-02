La nuova vita di Lapo Elkann con Joana Lemos: felici sulla neve

Tra Lapo Elkann e sua moglie Joana Lemos l’amore vola ad alta quota in tutti i sensi. Per la coppia dopo il matrimonio tutto è ancora più bello e la rivista Chi pubblica le foto di coccole e passione. Innamorati persi entrambi, è evidente, ma il gossip si concentra su Lapo Elkann, perché troppe ne abbiamo viste in passato e finalmente la cronaca rosa può scrivere che lui è sereno come non mai. Pace e gioia, questa è la nuova vita di Lapo accanto a sua moglie, ma immaginiamo sarà lo stesso per Joana. Sono stati paparazzati insieme a St. Moritz ma la coppia non si è solo persa tra continui gesti d’amore, ha anche sciato per lungo tempo. Lunghe sciate, lunghe chiacchierate e poi i baci in seggiovia mentre raggiungono le piste.

Per il rampollo di casa Agnelli l’amore è la salvezza

Il matrimonio lo scorso ottobre ma il gossip li aveva già beccati insieme nella primavera del 2020 durante il lockdown, entrambi impegnati in attività benefiche. Lapo ha 44 anni, Joana 49 e hanno scelto di vivere in Portogallo. Per le vacanze sulla neve hanno scelto l’Engandina.

E’ il settimanale Chi a pubblicare le foto della nuova vita di Lapo Elkann beccando non solo i baci ma anche gli sguardi due innamorati complici. Altro che cima per raggiungere le piste, insieme Lapo e Joana Lemos hanno raggiunto la vera vetta della felicità.Continuano ovviamente l’impegno per cause benefiche, insieme sono ancora più forti e incisivi. Dalle case per le famiglie in difficoltà agli altri progetti che Lapo aveva già avviato nel 2016. Il sostegno concreto alle persone, soprattutto ai minori. Il suo desiderio è quello di aprire altri centri in Italia e nel mondo. Sa cosa significa essere in difficoltà e avere qualcuno che ti tende la mano per aiutarti davvero.