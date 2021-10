Su Chi tutte le foto del matrimonio di Lapo Elkann: nozze discrete in Portogallo

La notizia era trapelata diversi giorni fa ma le prime foto del matrimonio di Lapo Elkann arrivano dalla rivista Chi che pubblica in esclusiva le immagini di questo giorno magico. Non solo, i giornalisti della rivista diretta da Alfonso Signorini, hanno raccolto anche le prime emozioni dei due sposi che hanno raccontato che cosa hanno provato nel giorno del matrimonio. Testimoni di Lapo i fratelli John e Ginevra e Armando Barzola, suo maggiordomo per anni. Anche Joana ha scelto i suoi fratelli, Gonçalo e Bruno Mascarenhas de Lemos come testimoni. Un funzionario portoghese dell’Algarve ha letto i documenti e condotto la cerimonia in portoghese e in italiano.

«Abbiamo scelto un matrimonio molto discreto», hanno spiegato gli sposi a Chi, «perché volevamo condividere questo giorno speciale solo con le nostre famiglie e gli amici più cari, in linea con la discrezione che abbiamo avuto da quando siamo stati insieme. Il vero amore è riservato, privato e intimo». La coppia ha concesso l’esclusiva al settimanale diretto da Alfonso Signorini per un fine benefico, una donazione alla Fondazione Laps di cui Lapo è presidente e Joana vicepresidente. La cerimonia si è svolta nella tenuta degli sposi a Tavira, in Portogallo, lo scorso 7 ottobre, giorno del compleanno di Lapo.

Il matrimonio di Lapo Elkann e Joana in Portogallo: tutte le foto sono su Chi

Sulla rivista Chi, anche tanti dettagli di questo matrimonio discreto. L’abito della sposa era disegnato da Frida Giannini, quello dello sposo era un frac disegnato da Rubinacci, il suo sarto napoletano. Anche il rabbino Sholom Rosenfeld ha dato la sua benedizione agli sposi. Il padre, il fratello, il cognato e la cognata di Lapo hanno fatto discorsi molto commoventi.

Lo sposo è arrivato a bordo di una Fiat 500 old school, in omaggio al nonno Gianni Agnelli. Al termine della cerimonia gli sposi si sono allontanati su una 500 Spiaggina elettrica.

Non sono mancati gli omaggi e anche i momenti di sorprese e regali per i due sposi. Il tema scelto dalla coppia per la festa seguita alla cerimonia nuziale era Tropical, che ha ispirato l’arredamento e l’atmosfera. C’era musica portoghese e italiana. Lapo ha fatto una sorpresa a Joana e ha invitato il cantante portoghese Tony Carreira e lei ha fatto lo stesso invitando i Gipsy Kings, la band preferita del nonno di Lapo, Gianni Agnelli, e una delle band preferite di Lapo.

Al termine la coppia ha rilasciato una dichiarazione a Chi riguardo i prossimi obiettivi della Fondazione Laps. «Purtroppo c’è ancora molto da fare. La pandemia ha lasciato profonde cicatrici su milioni di vite ed è importante che chi ha i mezzi per aiutare gli altri lo faccia, sostenendo chi è in maggiore difficoltà, in tutte le aree geografiche, perché, in un modo o nell’altro, tutti sono stati toccati dal flagello della pandemia. Come cittadini del mondo, è un dovere farlo. E, ancora una volta, vorremmo ringraziare tutti coloro che ci sostengono e ci aiutano a promuovere questi progetti di beneficenza, tra cui il settimanale Chi».

