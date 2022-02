Su Totti e Ilary Blasi altri pettegolezzi e appare tutto così assurdo

Non sono bastate le smentite di Francesco Totti e Ilary Blasi per mettere a tacere i pettegolezzi sulla loro presunta separazione. Anzi, ne arrivano altri di pettegolezzi perché per la cronaca rosa sembra che non ci sia solo un presunto interesse per altre persone, vecchio o nuovo che sia non ci interessa, ma anche questioni economiche. Possibile che una storia d’amore così bella e lunga come quella che hanno vissuto Ilary Blasi e Francesco Totti possa terminare per motivi economici? Mentre Dagospia sembra non avere molti dubbi sulla frequentazione di Totti con un’altra persona, tanto che qualcuno li avrebbe anche visti insieme a San Valentino, il Corriere riporta anche altro, riporta questioni economiche.

Tra Ilary Blasi e Francesco Totti più di un problema?

E’ sul Corriere della Sera che si legge che la gestione del patrimonio dell’ex calciatore sarebbe “passata sempre più nelle mani della sorelle di Ilary, Silvia e Melory, e dei rispettivi mariti, che avrebbero messo da parte Vito Scala, ex preparatore atletico, grande amico e fidato tuttofare di Francesco. Un’ingerenza a cui l’interessato sarebbe insofferente”. Sempre il Corriere spiega meglio la situazione dell’ex Capitano della Roma: “Non c’è granché che possa fare, visto che molte quote e attività sono intestate alla moglie. Oltre che una coppia, Totti e Blasi sono un’azienda milionaria”.

Tutto è davvero triste, anche l’intromissione di chi ha voluto fare capire che la separazione di Ilary e Francesco Totti è reale. Ci sono tre figli che rischiano di soffrire più di tutti. Isabel è piccolissima ma anche Chanel e Cristian sono solo due adolescenti.

In tanti continuano a notare che nessuno dei due porta più la fede al dito. C’è chi lo conosce da tempo ed è sicuro che Totti non ha detto la verità con la smentita di due sere fa, dopo la cena al ristorante con tutta la famiglia. Si parla tanto, la Blasi e Totti sono entrambi molto famosi, è il terribile rovescio della medaglia.