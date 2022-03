Carlo Conti in vacanza sulla neve con Francesca e Pietro: paesaggi spettacolari

Sculture di neve, paesaggi innevati, montagne bianche altissime che tolgono il fiato, è la vacanza di Carlo Conti sulla neve. Solo due giorni, un fine settimana che hanno cercato in molti in questi giorni. Vacanze brevi che erano già previste da tempo, ben prima che scoppiasse la guerra. Carlo Conti ha fatto la valigia con Francesca Vaccaro e il loro piccolo Pietro, sono arrivati in Alto Adige. Pietro ha preso lezioni per imparare a sciare, insieme sono saliti in alto fino ad un rifugio a più di duemila metri e mentre salivano Francesca ha ripreso paesaggi spettacolari che ha appena mostrato sul suo profilo Instagram. Tutto innevato e Carlo Conti sorride sereno, anche se il cuore è ferito. Lo sottolinea sua moglie, perché è ovvio che il pensiero di tutti va a chi sotto la neve sta soffrendo il freddo perché non ha più una casa, perché in Ucraina c’è la guerra. Non serve fermare la vita, serve che tutti facciamo qualcosa per aiutare l’Ucraina.

Carlo Conti in montagna in Alto Adige

“Reportage di un weekend in montagna… Con il cuore ferito perché non si può essere completamente distratti” ha commentato la moglie di Carlo Conti mostrando le foto e brevi video della vacanza sulla neve, del fine settimana appena trascorsa tra rifugi, sci e montagna.

Al suo commento ha risposto subito Caterina Balivo, perché se è vero che non si può essere completamenti distratti in questo momento è anche vero che “Si può regalare un po’ di serenità ai nostri bambini”.

Un vero spettacolo la neve nelle foto pubblicate da Francesca Vaccaro e tra tanto bianco candido c’è la foto di Carlo Conti seduto sulle scale di una casetta rossa e gialla, un gioco per i bambini e lui è tornato un po’ bambino in questi due giorni. Tutti sperano che ogni bambino si diverta sulla neve come il piccolo Pietro.