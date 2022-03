Ilary Blasi e Francesco Totti scacciano la crisi: vita di coppia prima dell’Isola

Ilary Blasi si divide tra Roma e Milano in attesa della partenza dell’Isola dei famosi 2022 che sta per iniziare su Canale 5. La conduttrice sarà al timone di questa nuova edizione del reality ed è prontissima a iniziare una nuova avventura, e noi non vediamo l’ora di vederla in onda anche perchè, conoscendola, immaginiamo che ci regalerà delle chicche su tutto il gossip che si è fatto in questi giorni. La rivista Chi, per mettere fine alle voci, ha pubblicato questa settimana un servizio che ci mostra Ilary Blasi e Francesco Totti uniti più che mai. Una coppia come tante altre, in giro per le vie della capitale tra una passeggiata e un pranzo al ristorante. Un matrimonio che a quanto pare non è affatto in crisi e che dopo 17 anni, sembra resistere anche a uno tsunami disastroso come quello che si è abbattuto la passata settimana sulla coppia. Su Ilary e Francesco si è detto di tutto: che la conduttrice lo ha tradito e sta con un attore molto famoso; che anche l’ex calciatore avrebbe una nuova fiamma. Che i due starebbero insieme solo per facciata ma che in realtà il matrimonio sarebbe finito da tempo ma non si arriverebbe a una separazione per motivi economici. Insomma, le indiscrezioni non sono mancate. Di fatto però, prove concrete di questo matrimonio naufragato, non ce ne sono, anzi. Ilary e Francesco questo fine settimana si sono mostrati anche insieme a casa, mentre guardavano come una coppia qualsiasi, C’è posta per te sul divano di casa già in pigiama!

Le ultime foto di Ilary Blasi e Francesco Totti: il matrimonio regge

Nessuna crisi, nessun divorzio anche se i dubbi restano. Come sia stato possibile un uragano di quella portata, senza prove concrete, senza fatti, senza elementi che potessero dimostrare anche solo una delle tante cose dette? Al momento non è dato sapere…

Oggi Ilary e Francesco quindi si mostrano insieme felici e sorridenti e sembrano aver messo un punto a quanto accaduto. E’ l’ex calciatore, quello che sembra maggiormente in difficoltà tra i due, lo era stato anche quando aveva deciso di smentire, via social, tutte le voci che erano circolate. Un po’ impacciato e meno sorridente del solito, Totti aveva parlato di fake news, etichettando in questo modo, tutto quello che si era detto e scritto sul suo matrimonio e sulla fine di questo.