Caterina Balivo: “Sono una mamma poco accomodante, ai figli niente cellulare e videogiochi”

Pausa caffè oggi per Caterina Balivo e la fa a casa sua, in terrazza approfittando di un po’ di sole. Poco prima sui social aveva pubblicato in post per spiegare che lei è contraria all’uso dei social e del cellulare per i bambini e i ragazzini. Caterina Balivo pensa a quanto era fragile lei e al male che le avrebbero potuto fare i social che oggi tanto ama e utilizza tutti i giorni. La conduttrice e suo marito hanno deciso che i loro figli non potranno usare il cellulare fino ai 12 anni. La Balivo ha iniziato e leggere i commenti di risposta e durante il caffè ha spiegato meglio quello che pensa. Lei non è una mamma accomodante, non ha dubbi e ne va fiera. Sa benissimo che è difficile dire di no ai figli, soprattutto dire di no al telefonino, ma va fatto e lei lo fa.

Caterina Balivo come gestisce il no ai figli Cora e Guido Alberto

Il primogenito ha 10 anni, la piccola Cora, che ammette quanto è pestifera, ne ha 4. Sono età complicate, difficile dire no ai suoi figli ma Caterina Balivo scrive: “Devi stare attenta a non farti usare dai social e per questo sono contenta di averli utilizzati in età matura. Se penso a com’ero fragile quando nella mia cameretta di Aversa sognavo di partecipare a Non è la Rai, credo che allora i social avrebbero potuto essere pericolosi”. È per questo che sono molto attenta all’effetto che potrebbero avere sui miei figli, sono terrorizzata all’idea che potrebbero perdersi nel virtuale dimenticando ciò che conta: la realtà. Con mio marito abbiamo deciso che fino ai 12 anni non potranno usare il telefono, e voi come gestite la relazione dei vostri figli con il mondo digitale?”.

E’ ciò che la Balivo ha spiegato anche nell’intervista rilasciata a Silhouette Donna. Non ha dubbi, la sua scelta è quella giusta. Guido Alberto dovrà attendere ancora due anni, poi potrà avere il suo primo telefonino. Nel frattempo niente videogiochi e ovviamente niente social. La Dad è stata un sacrificio per tutti ma ogni volta finito il collegamento con la scuola la Balivo ha messo il tablet nel cassetto.