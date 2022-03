Francesco Totti festeggia il compleanno della sua piccola Isabel

La piccola Isabel Totti oggi compie 6 anni e a festeggiare subito il compleanno della sua principessa è Francesco Totti. Come sempre l’ex calciatore non fa mancare foto, video, canzoni, le dolcissime dediche che riserva sempre alla sua famiglia, ai figli e almeno fino a poco tempo fa anche a Ilary Blasi. La conduttrice non ha ancora pubblicato gli auguri social per la sua Isabel ma ha aggiunto un like al post di Francesco Totti. “Auguri luce dei miei occhi, buon compleanno… 6!” è la semplice dedica di Totti a sua figlia. Ha scelto uno scatto recente, una delle ultime vacanze dei Totti: Francesco e Ilary Blasi erano con la loro bambina e altre persone a Disneyland. Erano i giorni in cui erano ancora felici e senza nuvole all’orizzonte, ma forse ancora oggi per la coppia è così nonostante i pettegolezzi. Dicono che siano separati in casa, che Francesco Totti e Ilary Blasi continuino a vivere insieme per i figli e forse anche perché conviene ad entrambi.

La famiglia Totti festeggia il compleanno di Isabel

Tantissimi i messaggi di buon compleanno. Anche Simona Ventura ha fatto gli auguri alla piccolina di casa Totti; lei è tra i vip che ha voluto esprimere il proprio pensiero sulla crisi vera o presunta tra i Totti.

L’ex capitano della Roma tra le storie di Instagram ha scelto una serie di foto di Isabel, da piccolissima a oggi, accompagnando ogni scatto, ogni storia ad un brano importante. E’ bellissima la piccola Isabel Totti, così simile a mamma Ilary. Sono immagini dolcissime ma tutti adesso attendono anche il post di auguri della conduttrice, anche se lei ha sempre avuto meno foto e parole da dire.

Adesso sono senza dubbio molto più concentrati sulla coppia, sulla crisi coniugale che hanno zittito dopo avere mostrato la cena al ristorante con la famiglia al completo e il sabato sera di coppia ma tutto senza grandi risate né passione.