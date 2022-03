Antonella Clerici senza trucco ma è un’altra dichiarazione d’amore a Vittorio Garrone

Uno scatto di Antonella Clerici e Vittorio Garrone insieme, il primo piano di entrambi: è la foto che la conduttrice ha postato oggi sul suo profilo social. Antonella Clerici si mostra senza trucco e non è certo la prima volta. Quante donne famose sono capaci di tanta sicurezza, quante vedono in una foto ben altro che il trucco? “Io e te” scrive la Clerici ed è l’ennesima dichiarazione d’amore al suo compagno. Forse è una foto scattata nella loro casa nel bosco, forse una foto di un fine settimana recente, magari sulla neve, non lo dice perché come in tutti i primi piani con il suo Vittorio a lei interessa l’emozione provata in quel momento. I Capelli raccolti nel cappello, il sorriso che ha solo quando è accanto a lui, niente trucco e tanta semplicità. In tv Antonella Clerici non può certo presentarsi vestita di nero, con gli le sneakers e senza make up. Al contrario nella cucina di E’ sempre mezzogiorno ma anche negli altri programmi che conduce cerca sempre i colori più vivaci o quelli adatti alla giornata.

Il messaggio di oggi di Antonella Clerici arriva dalle parole di Papa Francesco

Ogni giorno la puntata di E’ sempre mezzogiorno inizia con un buongiorno diverso, con un messaggio che è sempre importante, soprattutto in questo periodo. In due anni di pandemia non ha certo parlato tutti i giorni di Covid, nel mondo accadeva anche altro. La guerra invece porta a continue riflessioni.

Il 13 marzo del 2013 fu il giorno del primo saluto di Papa Francesco; 9 anni fa la sua elezione e oggi la Clerici ha ricordato quel momento portando le parole di Papa Bergoglio ai nostri giorni. Il Santo Padre appena eletto disse: “Preghiamo sempre per noi, l’uno per l’altro. Preghiamo per tutto il mondo perché ci sia una grande fratellanza” e mai come oggi le sue parole ci toccano il cuore.