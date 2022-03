Fiori d’arancio a Uomini e Donne: Isabella e Fabio si sposano

Sono una delle coppie più belle che si è formata in questa edizione di Uomini e Donne. Isabella Ricci e Fabio, hanno deciso di fare un grande annuncio. In questi mesi, i fan del programma, hanno continuato a seguire Isabella e Fabio sui social. Tanti viaggi, tante risate, tante cose fatte insieme: Isabella e Fabio sembrano essere fatti l’uno per l’altro. Ed è per questo che poche ore fa hanno anche dato una bella notizia a tutte le persone che li sostengono: hanno deciso di sposarsi. Non è il primo matrimonio celebrato dopo questa stagione ( e durante) di Uomini e Donne. Anche la bella Angela aveva sposato il suo Antonio a poche settimane dall’uscita dal programma di Canale 5. Isabella e Fabio hanno preso la stessa decisione anche se per il momento non c’è una data vera e propria. I due, hanno deciso di lasciare l’Italia e di trasferirsi in un posto caldo, chissà forse l’Egitto, visto che sono stati insieme a Sharm, proprio in queste ultime settimane! Prima di iniziare un nuovo capitolo della loro vita insieme, Isabella e Fabio hanno però deciso di sposarsi, a quando le nozze?

Dopo Uomini e Donne Isabella e Fabio hanno deciso di sposarsi

A dispetto di quanto si è detto nello studio di Uomini e Donne, quando non si credeva alla buona fede di Isabella ( o meglio quando in pochi non ci credevano e si sono permessi di dire le peggiori cose sul conto della dama) la bella imprenditrice si è davvero messa in gioco e ha trovato l’uomo con cui condividere quello che resta della sua vita! Un uomo speciale Fabio, dal quale non si è mai più separata dopo l’uscita da Uomini e Donne. I due quindi hanno annunciato che presto si sposeranno, probabilmente tra un paio di mesi. Il rito sarà semplice, con pochi intimi. Queste alcune delle “anticipazioni” che la coppia ha voluto dare. Per il momento Isabella e Fabio vivono nel paese di lui, a Pescantina e lì si sposeranno. Isabella ha rivelato che indosserà qualcosa di elegante e romantico. Fabio ha anche raccontato che i suoi figli sono felicissimi di vederlo di nuovo così felice al fianco di una donna e che non vedono l’ora di essere al suo fianco nel giorno delle nozze!