Alvise Rigo è fidanzato con un’ex concorrente del Grande Fratello?

Alvise Rigo si è presentato al pubblico grazie a Ballando con le Stelle danzando più o meno bene ma di certo ha fatto sospirare le sue fan. Alvise Rigo è fidanzato? Si sa sempre poco della sua vita privata e adesso spunta il nome di un’ex gieffina, una concorrente del Grande Fratello. Durante il programma di Milly Carlucci il modello forse ha avuto un flirt con la sua insegnante di ballo, Tove Villfor, ma entrambi non ne hanno mai parlato, in ogni caso non sono più una coppia e c’è una nuova indiscrezione che riguarda Alvise. Sembra che stia frequentando una ex gieffina del Grande Fratello 15.

Alvise Rigo frequenta Alessia Prete?

E’ lei, Alessia Prete, almeno così rivela Deianira Marzano, sempre molto attenta al gossip e alle segnalazioni dei suoi follower. Su Instagram in molti hanno notato che Alessia Prete e Alvise Rigo hanno condiviso tra le storie di Instagram le stesse foto, immagini con gli stessi luoghi e gli stessi piatti. E’ solo un’amicizia o è davvero amore? Al momento è solo una indiscrezione ma anche Novella 2000 pensa che tra i due forse c’è davvero qualcosa in più di una semplice amicizia.

Spesso Alvise condivide ciò che fa nelle sue stories ma niente che riguardi in modo diretto la vita sentimentale.

A Ballando con le Stelle fu l’unico ad evitare il ballo con sua madre, nonostante lei ripetesse che aveva imparato i passi ed era pronta a ballare con lui. Anche a Verissimo qualche mese fa ha evitato di rispondere alla domanda sull’amore glissando l’argomento. Lo farà Alessia Prete al suo posto? Lei la ricorderete in coppia con il coinquilino Matteo Gentili ma nel 2019 si erano già separati. Poi nel 2020 il gossip l’ha sorpresa più volte con l’imprenditore genovese Davide Campanella ma anche della sua vita sentimentale non si è saputo più nulla. Forse è la primavera il momento giusto per la presunta nuova coppia.