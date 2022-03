Gli auguri di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio al figlio Andrea: “Sei vita per me”

Oggi Andrea D’Alessio, il figlio di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio festeggia il suo compleanno. 12 anni fa è nato il loro principe; ovvio che lo sia per la mamma ma anche Gigi lo chiama così, il principe Andrea. A mezzanotte e un minuto la Tatangelo ha festeggiato subito il suo bambino, con una golosa torta al cioccolato e le candeline su cui soffiare per non perdere nemmeno un attimo di una giornata speciale. I sogni d’oro che ogni mamma augura al proprio figlio e questa mattina una colazione speciale. Brioche, biscotti con la marmellata e ovetti di cioccolato, i dolci che piacciono al festeggiato, la colazione più golosa e altre candeline da spegnere. Gigi D’Alessio ha scritto i suoi auguri sui social, magari passerà anche del tempo con lui. Anna Tatangelo ha la fortuna di averlo sempre accanto e di festeggiare con lui tutto il giorno, di consegnargli il biglietto di auguri più dolce.

Andrea D’Alessio al lavoro con la mamma, oggi è un giorno speciale

Sul biglietto di auguri di Anna: “Vivo per vederti sorridere sempre. Grazie perché da quando sei nato illumini la mia via, tanti auguri mamma” è lei a leggerlo perché Andrea non riesce a capire la sua grafia. La cantante ha condiviso tra le storie di Instagram alcuni momenti di questa giornata, fino a scoprire che il festeggiato oggi non è andato a scuola, è rimasto a casa, anzi al lavoro con la sua mamma.

“Tu sei qualche cosa di speciale, sei la luce del mio cuore, sei VITA per me. Auguri al mio principe Andrea” scrive Gigi D’Alessio scegliendo una foto non recentissima con suo figlio, ma sono in piscina insieme, nella casa dove fino a un po’ di tempo fa vivevano tuti insieme.

Quattro giorni fa Gigi ha fatto gli auguri di buon compleanno anche al suo terzo figlio, Luca. LDA sta partecipando ad Amici: “Ti ho visto nascere, crescere… e ora ti vedo diventare adulto, giorno dopo giorno, percorrendo la strada che hai scelto, con tutte le sfide e le difficoltà che comporta. Hai voluto fare da solo, trovare il tuo spazio nel mondo della musica, e io sono orgoglioso di ciò che stai riuscendo a fare solo con le tue forze. Ti seguo da spettatore silenzioso, e faccio il tifo per te, da sempre e per sempre. Auguri Luca, ti voglio bene”.