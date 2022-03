Anna Tatangelo e Livio Cori, finalmente c’è la dichiarazione d’amore tanto attesa

Due foto di Anna Tatangelo e Livio Cori, una in bianco e nero e l’altra a colori, scattate nello stesso posto, nello stesso momento ma di nuovo c’è la dichiarazione d’amore condivisa da entrambi. E’ Anna Tatangelo a pubblicare per prima su Instagram la dichiarazione d’amore, a ufficializzare quell’amore che oggi la rende finalmente felice. Poco dopo Livio Cori pubblica le stesse foto, la stessa frase, lo stesso cuore blu che li unisce da quando hanno iniziato a capire che tra loro stava nascendo qualcosa. Che sono una coppia si sa da tempo, più volte hanno mostrato indizi e di recente anche un’intervista per parlare della loro vita insieme, dei progetti futuri. Oggi Anna Tatangelo e Livio Cori finalmente si dichiarano amore.

Anna Tatangelo e Livio Cori: “Adesso siamo”

Parole bellissime scelte in un giorno che per loro sarà per sempre importante: “Non importa chi ero o chi sarai perché so che adesso siamo” e non c’è nulla da aggiungere a questa frase così completa.

Fino a poco tempo fa la Tatangelo non parlava d’amore, per lei dire di essere innamorata era una parola troppo importante. Tantissimi i like per la coppia, per entrambi, per i loro sorrisi, per la felicità che esprimono.

Anna Tatangelo ha fatto tutto con cura, la cura che mette sempre per gli altri, soprattutto per suo figlio Andrea. A lui Livio è piaciuto subito ma ha usato anche la testa e non solo l’entusiasmo che regala una nuova storia d’amore. Di Gigi D’Alessio dirà sempre che se tornasse indietro farebbe le stesse cose, perché quella storia le ha regalato la cosa più preziosa, suo figlio.

Adesso per Anna e Livio c’è il grande passo per la convivenza, per il matrimonio tanto desiderato? Di recente la cantante aveva confidato che non sapeva dove sarebbero andati ma adesso forse ci sono sempre più certezze.