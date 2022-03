La madre di Michelle Hunziker ironizza sugli alcolisti in famiglia: “Attenta Michelle”

Finalmente mamma Ineke è andata a trovare sua figlia Michelle Hunziker, è così che la showgirl e conduttrice annuncia a tutti la presenza della sua adorata mammina in casa sua. La mamma di Michelle ha preparato un’ottima pasta, la gusta a tavola mentre sua figlia inizia a riprenderla con il telefonino, lei sorride e poi risponde a una curiosità della figlia. Qualche giorno fa Michelle Hunziker ha consigliato ai follower le regole per arrivare in forma in estate. Regole che lei segue sempre ma adesso ha anche deciso di aggiungerne un’altra, quella di non bere vino e drink alcolici durante la settimana ma solo nel fine settimana. A tavola con la mamma oggi fa un’eccezione, beve il vino rosso ma chiede spiegazioni alla signora Ineke.

Nella famiglia di Michelle Hunziker “il gene dell’alcolista”

Un buon bicchiere di vino in genere non fa male ma se si esagera è ovvio che è un errore. Michelle Hunziker felice che la sua mamma sia a casa sua ne approfitta per fare un po’ di stories. “Mamma c’è un problema, tua figlia adesso ha deciso che durante la settimana non beve più vino perché non riesco mai a bere solo un bicchiere di vino, mi piace talmente tanto che poi ne bevo anche due o tre, perché?”.

La risposta di mamma Ineke è unica: “Devi stare molto attenta perché nel nostro Dna io ho mio padre era alcolizzato, mio nonno era alcolizzato, mio marito alcolizzato, dunque stai attenta” ha detto la verità e la sua ironia è davvero incredibile. Non è una novità, nessuna rivelazione, anche Michelle aveva parlato dei problemi di suo padre con l’alcol.

“Oh no, quindi tu dici che io ho il Dna dell’alcolista?” chiede Michelle alla madre. Una bella risata e un bel sì, si conclude così il pranzetto a casa della Hunziker