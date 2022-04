Lo sfogo di Romina Power: “Io e Al Bano siamo esseri umani”, ma cosa è successo?

Qualcuno ha detto qualcosa su Al Bano e Romina Power o forse a fare scoppiare Romina è stata qualche battuta detta in tv sul suo ex marito? Non si comprende del tutto lo sfogo della Power pubblicato nelle storie di Instagram ma deve essere stata una goccia che ha fatto traboccare il vaso. Qualcosa che è accaduto in Italia, in tv, qualcuno che deve avere usato le parole “soap opera” o forse altre parole per riferirsi all’ex coppia. Romina Power in genere non si arrabbia facilmente, ha sempre difeso la sua famiglia ma non ha mai detto nulla contro il gossip. E’ stato invece Al Bano che più volte ha chiesto alla cronaca rosa di non interessarsi più alla sua famiglia, alle sue vicende sentimentali, questa volta è Romina che non si è trattenuta.

Romina Power contro la tv italiana?

“Vedo che in tv qui in Italia spesso si riferiscono a me e Al Bano come una ‘soap opera’” con chi ce l’ha? “Vorrei puntualizzare che noi siamo esseri umani con le nostre sensibilità e le nostre storie individuali – e aggiunge altro – Quell’appellativo ci viene appiccicato da persone che non rispettano l’essere umano, a corto di argomenti e di vero rispetto per il prossimo”. Il suo post non è chiarissimo. Questa volta la Power non si trattiene e non era mai accaduto che parlasse in questi termini.

Non fa nomi, non cita nessuno se non quelle due parole “soap opera”. Romina Power è sempre molto attiva sui social ma con post di altro genere. Oggi uno dopo l’altro ha pubblicato brevi video mentre seguiva suo figlio Yari ospite in collegamento con Oggi è un altro giorno e Sadhgur in studio: “Yari da Hampi, India e Sadhguru a Roma da Serena Bortone oggi”. Di certo lo sfogo non era contro la Bortone.