Un colpo al cuore per Al Bano derubato in piena notte nelle sue tenute

E’ a Cellino San Marco, nelle sue tenute, che Al Bano è stato derubato, che i ladri hanno rovinato il lavoro di tanti anni. L’ammontare del danno è minimo se si considera ciò che hanno portato via ma è enorme considerando quanto Al Bano aveva lavorato e quanto altri avevano creato e costruito nei suoi vigneti. “Fa male al cuore” ha commentato il cantante pugliese spiegando che la ferita per il furto subito è grande. 240 pali di ottone sradicati dai suoi vigneti, lo racconta al Corriere spiegando che tutto è avvenuto di notte, la notte tra sabato e domenica scorsi ma che lui è stato avvertito solo lunedì. Al Bano Carrisi ha spiegato perché un episodio del genere gli ha fatto così male. Il valore di quei pali di ottone è forse inferiore ai 4000 euro, non è certo questo il suo dolore.

Ladri nelle tenute di Al Bano, danno enorme ai vigneti di negramaro

“Fa male al cuore. Ne hanno fatte parecchie in questi anni, e ogni volta si prova tanta amarezza” non è il primo ad essere stato derubato nella sua zona, è solo uno degli ultimi furti messo a segno nelle campagne della sua amata Cellino San Marco.

“Tu fai le cose con tanto amore – confida Al Bano – poi arriva qualcuno, per un capriccio o per un bisogno di soldi, e ti provoca questi danni. Ci sono uomini che costruiscono e uomini che distruggono: bisogna difendersi dai secondi”. Anni di lavoro e in poco tempo hanno distrutto tutto: “Hanno tagliato fili, tolto i pali, creando un danno all’interno dei vigneti, oltre che un disservizio”.

I carabinieri stanno indagando ma il danno ormai è fatto. “L’amore per la mia terra mi ha spinto in tutti questi anni a prendermi cura della tenuta, impegnandomi nella produzione del vino e nella promozione di tutte tre nostre eccellenze con passione, anche se faccio un altro lavoro”, questa la ragione di tanto dispiacere.