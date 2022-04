Maria Chiara Giannetta beccata con il vero fidanzato: non è Maurizio Lastrico

In tanti pensavano che Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico fossero una coppia ma il fidanzato dell’attrice è un altro. Maria Chiara Giannetta è fidanzata con Davide Marengo, stanno insieme già da più di un anno. Quindi, addio al dolce pettegolezzo di Lastrico e la Giannetta fidanzati, ma in realtà entrambi più volte hanno detto che erano solo amici. Era però difficile credere ai due attori soprattutto dopo il festival di Sanremo 2022 ma la realtà è tra le pagina di Diva e Donna. La Giannetta e Marengo sono stati paparazzati a Roma durante una romantica passeggiata, immagini esclusive che smettono di far sognare i fan dei due attori. Potremo continuare a seguirli insieme guardando i nuovi episodi di Don Matteo.

Maria Chiara Giannetta e Davide Marengo

C’è ci ipotizza che stiano insime da qualche anno e non da un solo anno. In ogni caso è Davide che occupa un posto importante nel cuore della bravissima attrice che Amadeus ha voluto accanto in una delle serate di Sanremo. Ma chi è Davide Marengo?

Lui è regista e sceneggiatore, ha 50 anni, viene indicato come il compagno della Giannetta. Sembra che vivano insieme un un appartamento della capitale ma che riescano facilmente a sfuggire ai paparazzi e ai curiosi perché molto riservati. Sembra che in pochi siano a conoscenza della loro storia d’amore, quindi niente di ufficiale ma più per voglia di privacy che per certezza della notizia.

L’ultimo lavoro di Davide Marergo come regista è Il Cacciatore, la fiction con Francesco Montanari. E’ nato a Napoli ed è cresciuto a Roma, ha iniziato la sua carriera come fotografo per poi lasciarsi conquistare dalla regia. La Giannetta intanto continua a definirsi single e impegnata solo con il suo lavoro. Forse adesso con tutto il gossip tra lei e Maurizio Lastrico era davvero il caso di fare una passeggiata romantica sotto la luce del sole di Roma.