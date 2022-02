Maria Chiara Giannetta che incanto con il tris Armani: dal corto al principesco (FOTO)

Non solo bravura ma anche bellezza ed eleganza per Maria Chiara Giannetta a Sanremo 2022. Nella quarta serata dalle cover, quella che l’ha vista protagonista, l’attrice ha scelto un look firmato da Giorgio Armani e non ha sbagliato. Ha incantato, ha stupito, ha fatto sognare. Partita con il corto, passata poi al simil smoking maschile per la bellissima gag con Lastrico, ha chiuso con due abiti incantevoli da principessa. Una Cenerentola moderna al grande ballo. Del resto proprio ieri in conferenza stampa parlando dell’invito di Amadeus a Sanremo aveva detto di sentirsi invitata al matrimonio della famiglia reale o a un evento con chi conta di più! E non poteva farsi trovare impreparata per una serata di questo genere, anche per il suo look che è stato davvero apprezzatissimo .

L’abito corto nero di Maria Chiara Giannetta: voto 8,5

Non tutte le signore osano con il corto a Sanremo, soprattutto nel ruolo di conduttrice o co-conduttrice. Maria Chiara lo ha fatto. Ha 30 anni, fresca e spumeggiante, il suo stile è anche questo. Un abito da ballerina, il tulle come spuma di mare accarezza la pelle illuminando il tessuto grazie a ricami di perline che come un prezioso fil rouge collegano l’abito all’essenza stessa dell’attrice. Lo scollo è squadrato e senza spalline lasciando libero collo impreziosito da un luminoso collier firmato Crivelli. A suggellare il look un paio di sandali neri lucidi dal tacco a spillo a slanciare la silhouette. Un outfit promosso a pieni voti.

L’abito fantasia di Maria Chiara Giannetta: voto 9

Con il secondo abito Maria Chiara Giannetta ci ha davvero fatto sognare. Una bellissima Cenerentola degli anni 2000 che incontra la sua fata turchina e disegna per lei il vestito più bello che si potesse avere. Un tripudio di colori ma con la delicatezza che è nell’anima di questa attrice capace di arrivare davvero al cuore!

L’abito fucsia di Maria Chiara Giannetta: voto 9,5

E’ stato un crescendo, tutti e tre gli abiti erano davvero deliziosi e molto dipende anche dal gusto di chi ha potuto osservare la bellissima Maria Chiara. Se si amano i colori, l’ultimo abito non si può non adorare. Era un incanto, una principessa arrivata al grande ballo. O semplicemente una ragazza di 30 anni che è nel fiore del suo percorso, pronta a regalare altri fantastici petali.

Sarà comoda e carina, aveva detto Armani parlando delle scelte di look fatte da Maria Chiara Giannetta. Possiamo dire che è stata un vero e proprio incanto!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".