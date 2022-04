Simona Ventura oggi compie gli anni, Giovanni Terzi le regala le parole più belle

Oggi è il compleanno di Simona Ventura che sui social si fa gli auguri da sola per ricordarlo a tutti ma soprattutto per festeggiare la sua famiglia, il suo mondo. Per la conduttrice nulla è più imporante dei figli, della famiglia e da quattro anni di Giovanni Terzi. E’ lui che ancora una volta le scrive la dedica d’amore più bella. Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno avuto la fortuna di incontrarsi, di credere di nuovo nell’amore, di sognare un secondo matrimonio, di vivere una seconda vita insieme. Una serie di foto scelte da entrambi, celebrano il loro amore e non solo il compleanno di Simona che oggi compie 57 anni. Insieme hanno già superato momenti difficili che hanno messo a dura prova anche il loro rapporto, il giornalista lo ripete nella sua dichiarazione d’amore, ancora una volta conferma il desiderio che con Simona Ventura duri per sempre.

Gli auguri di Giovanni Terzi a Simona Ventura

“Auguri amore mio ! Il quarto compleanno che ho la fortuna di festeggiare al tuo fianco. Ogni giorno che passa ho il privilegio di conoscere la tua dolcezza, la tua caparbietà e la tua capacità di amare” inizia così il post pubblicato da Terzi.

“Ami e ti dedichi al prossimo come mai ho visto fare ed il tuo cuore e’ colmo soltanto di bene. In una immagine ci sono le nostre sue mani che si tengono, era una delle prime nostre foto assieme.

“Non ci lasceremo mai” e così è ancora adesso. Con te imparo tutti i giorni qualcosa e il nostro amore, davvero, si è già dovuto confrontare con qualche prova importante; ma è amore vero e quindi coriaceo, profondo ed invincibile. Auguri amore mio, auguri” sono innamorati come due ragazzini alla prima cotta ma hanno l’esperienza e la saggezza per rendere ogni giorno più forte il loro legame.

Giovanni le ripete che la ama, che desidera che la vita le regali solo il bene che merita. “Amore immenso, grazie” è la più dolce delle risposte della festeggiata.