I dettagli del matrimonio di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, dall’abito da sposa all’accordo prematrimoniale

E’ tutto pronto per il matrimonio di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, manca pochissimo, sarà celebrato il 9 aprile e già ci sono i dettagli sull’abito da sposa e non solo. La bellissima Nicola Peltz non ha scelto un abito da sposa firmato da Victoria Beckham ma di Valentino. Ovviamente gli abiti saranno almeno due e mentre fervono i preparativi si scopre anche ciò che sembra ovvio a tutti, che Brooklyn e Nicola abbiamo firmato l’accordo prematrimoniale. E’ la parte meno romantica delle nozze che si annunciano incredibili ma l’accordo era necessario. Tutto per salvaguardare il patrimonio, non quello dei Beckham, quello del padre della sposa, Nelson, un patrimonio di 1,5 miliardi: lui è uno degli uomini più ricchi d’America.

Per il Times il matrimonio di Brooklyn Beckham e la Peltz è la fusione transatlantica di due mega dinastie

Lui è il primogenito 23enne di Victoria e David, aspirante fotografo e chef, lei ha 27 anni ed è attrice, modella e adesso anche regista. Vivono già insieme a Beverly Hills ma sono così innamorati da desiderare le nozze per poi trasferirsi a Miami.

Il 9 aprile diventeranno marito e moglie, la cerimonia e il party sono state organizzate nella enorme tenuta dei Peltz a Palm Beach, in Florida. Celebrazione con rito ebraico e invitati che non perderebbero per nulla al mondo questo sì. I fratelli di Brooklyn, Cruz e Romeo, saranno i testimoni, mentre la nonna di lei, la damigella d’onore. Lo sposo indosserà la kippah e la sposa una creazione di Valentino, disegnata per lei da Pierpaolo Piccioli. Poi un secondo abito sempre di Valentino e potrebbe anche esserci la sorpresa del terzo abito, firmato da Victoria Beckham.

Molto probabile che ci saranno delle guest star oltre al deejay Snoop Dogg. Top secret il menù e ben 3milioni di euro per il party che si farà fatica a dimenticare. Tra gli invitati oltre ad Harry e Meghan Markle ci saranno Elton John, Mel B, Liz Hurley, Eva Longoria e tanti altri.