Harry e Meghan al matrimonio del figlio di Beckham ma nessun omaggio a nonno Filippo

Harry e Meghan Markle sembra abbiano fatto dispiacere davvero tanto la regina Elisabetta e il resto della royal family. Grandi assenti alla messa in memoria del principe Filippo saranno invece presenti al matrimonio del figlio di Victoria e David Beckham. Harry e Meghan non solo hanno scelto di non andare a Londra per l’anniversario della morte del nonno ma non hanno speso nemmeno una parola per ricordarlo, sui social non c’è niente che parli di lui. A Westminster erano presenti tutti, anche la piccola Charlotte, una scelta di mamma Kate per dare un ulteriore supporto alla sovrana inglese. Magari se Harry d’Inghilterra fosse stato presente la regina Elisabetta si sarebbe fatta accompagnare da lui e non dal figlio, dal principe Andrea. La notizia che Harry e Meghan saranno alle nozze di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz non può che accentuare il dispiacere per gli inglesi, per la famiglia reale, ne parlano tutti, anche se come sempre non c’è niente di ufficiale, sono solo ipotesi ma che fanno spettegolare il mondo intero.

Harry e Meghan in Florida per il matrimonio del figlio di Beckham

Sembra che saranno gli ospiti d’onore, gli invitati che tutti attendono, proprio come avvenne per Victoria e David Beckham il giorno delle nozze dei duchi. La mancata partecipazione di Harry alla commemorazione del nonno sembra fosse giustificata dalla paura,questioni di sicurezza che non hanno convinto tutti perché in chiesa era pieno di security vista la presenza di tante teste coronate giunte da tutto il mondo per ricordare il duca di Edimburgo.

Il matrimonio sarà celebrato nella villa a Palm Beach alla presenza di tante selle di Hollywood. Harry e Meghan sono cari amici dei genitori dello sposo, non potevano mancanre ma a Londra la regina Elisabetta dicono attenda con ansia di vedere i figli del suo adorato nipote.