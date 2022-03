Terrore per Victoria e David Beckham derubati dai ladri mentre erano in casa con la bambina

Un vero incubo diventato realtà per i Beckham, ieri sera i ladri sono entrati nella loro villa mentre Victoria e Davide Beckham erano in casa. La coppia si stava rilassando sul divano con la figlia Harper e intanto i ladri agivano indisturbati al piano superiore. Nessuno si accorto della presenza dei malviventi ma ovviamente la scoperta ha poi sconvolto tutta la famiglia. Ad accorgersi del furto è stato Cruz, il figlio 17enne di Victoria e David di ritorno da una serata. I ladri hanno forzato la finestra di una camera e hanno portato via abiti firmati e oggetti preziosi per il valore di 50mila euro. La famiglia Beckham abita a ovest di Londra, a Holland Park e l’irruzione sembra sia opera di ladri professionisti che non hanno rubato solo nella loro bellissima villa.

David e Victoria Beckham scossi dopo il furto in casa

E’ una fonte vicina alla famiglia che avrebbe detto a The Sun che la fortuna è stata che i criminali sono arrivati solo fino a una camera da letto prima di scappare. Per fortuna nessuno si è fatto male, meglio non immaginare cosa poteva accadere se qualcuno avesse sorpreso i ladri in casa.

La paura resta, anche perché nella stessa serata sembra siano state prese di mira anche altre due ville vicine ma una era vuota e nell’altra non sono riusciti ad entrare. E’ invece andata davvero male ai Beckham.

Quando Cruz è tornato a casa avrebbe visto una finestra rotta scoprendo in questo modo il furto. I ladri erano riusciti ad entrare nella camera da letto degli ospiti, il ragazzo ha svegliato subito suo padre per fare insieme un controllo e poi chiamare immediatamente la polizia.

Facile immaginare lo spavento per tutti, soprattutto pensando che mentre i delinquenti portavano via le loro cose la coppia era in casa con la piccola di 10 anni.