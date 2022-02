La dieta di Victoria Beckham: da 25 anni mangia sempre le stesse cose

Pronta a non sorridere mai, dicono per evitare le rughe, Victoria Beckam ha anche una dieta che nessuno riuscirebbe a portare avanti per così tanti anni. E’ da ben 25 anni che Victoria Beckham ogni giorno mangia sempre le stesse cose ed è suo marito David a raccontare cosa c’è ogni giorno nel piatto di sua moglie. David Beckham ha rivelato che la ex Spice Girl da quando sta con lei non ha quasi mai mangiato una cosa diversa dal pesce grigliato e dalle verdure al vapore. Solo raramente ha fatto qualche eccezione, e saremmo più curiosi di sapere cosa l’ha ingolosita così tanto da rinunciare al suo cibo. Si sono sposati nel 1999, hanno quattro splendidi figli ma il cibo che mangiano non è mai lo stesso e c’è da dire che Beckham è uno sportivo e il suo fisico è tutto ancora da invidiare.

Victoria Beckham resta in forma con la stessa dieta, lo stesso cibo di sempre

“Purtroppo, sono sposato con una persona che mangia la stessa cosa da 25 anni. Da quando la conosco mangia solo pesce grigliato e verdure al vapore, raramente fa eccezioni”. Quindi, non è che si conceda tutti i tipi di pesce nelle varie cotture ma semplicemente il pesce deve essere grigliato e le verdure cotte al vapore, quindi pochissimi grassi, poche calorie e tutte le vitamine possibili.

La confidenza dell’ex calciatore è arrivata durante un podcast in cui ha anche ricordato una delle rare eccezioni. Quando la splendida 47enne era incinta della piccola Harper Seven si è concessa una sera un assaggio: “L’unica volta che ha probabilmente condiviso qualcosa che era nel mio piatto è stato quando era incinta di Harper ed è stata una cosa straordinaria. Una delle mie serate preferite. Non ricordo cosa fosse ma sono sicuro che da allora non l’ha più mangiato”. Immaginiamo non segua questa dieta solo per restare in forma.

