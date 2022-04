Davide Silvestri pronto per le nozze con la sua Lili: inviterà solo due ex vipponi

Fervono i preparativi in vista del matrimonio di Davide Silvestri che nella casa del Grande Fratello VIP 6 ha capito quanto fosse innamorato della sua fidanzata. E visto che anche Lili è pronta al grande passo, i due insieme stanno pianificando tutto. Il matrimonio, stando a quello che ha raccontato l’ex vippone alla rivista Chi, dovrebbe essere celebrato nel mese di settembre. Nella sua intervista Davide, ha anche dato qualche dettaglio in più sulle nozze e ha rivelato anche i nomi degli ex concorrenti del reality di Canale 5 che inviterà. E sono solo due, ma non era difficile da immaginare…

Davide Silvestri e Lili organizzano il matrimonio: i primi dettagli

L’attore, parlando delle nozze, ha raccontato qualcosa in più in questa ultima intervista per la rivista Chi. Se infatti nello studio di Verissimo non si era molto sbilanciato ( non aveva ancora neppure avuto modo di confrontarsi con la sua fidanzata) adesso, a un mese di distanza dalla finale del GF VIP 6, ha le idee più chiare. E spiega: “Le nozze? Solo a Chi svelo che stiamo già organizzando tutto. Spero di riuscire a celebrarle a fine settembre. Ma onestamente sto già correndo come un matto per farlo anche prima. Il mio sogno, burocrazia permettendo sarebbe quello di sposarci a luglio. Sarà una cerimonia molto semplice. Poche sere fa ne ho parlato con Lilì e Barù. Abbiamo immaginato una festa in stile grigliata: hamburger, panini, birra e relax alla cascina La Lodovica a Vimercate. Di certo tra i miei testimoni ci sarà mio cugino Kekko.”

A Davide è stato chiesto quindi, se lui e la sua futura moglie hanno già pensato a una possibile lista di invitati. E a proposito di ex concorrenti del GF VIP, Davide ha commentato: “Sì inviterò Barù e Katia Ricciarelli, stop. Soltanto loro due. Perché è un momento privato e voglio le persone che mi fanno stare bene. ” Nessun cenno a Soleil, nonostante in casa tra loro fosse nata una bella amicizia, che a quanto pare, non è stata coltivata fuori.

L’ex attore di Vivere è tornato anche a parlare del capitolo prole: “Un figlio? Facciamo un passo alla volta. Anche se sogniamo una femminuccia, ma non abbiamo pensato ad un nome. Se invece sarà maschio lo chiameremo Falco senza dubbio.”