Fedez torna a vivere, mostra la cicatrice e si aggrappa alla famiglia

C’è tutto nelle ultime settimane di Fedez, c’è tutta la sua vita, dalla malattia con tutta la paura di non farcela fino alla famiglia, a cui adesso più che mai si aggrappa. Fedez torna a vivere e mostra la cicatrice, quella che avrà per sempre e che si mimetizzerà con i suoi tatuaggi o che forse lascerà ben visibile per non dimenticare nulla. “Non c’è niente di brutto in una cicatrice se è stato il coraggio a causarla” ha scritto mostrando quel grosso cerotto sul suo addome, prima di andare a cena con Chiara Ferragni e Dargen D’Amico. La rivista Chi lo sceglie per la copertina di questa settimana, mostra i passi del ritorno alla normalità del rapper.

Fedez su Chi dopo l’operazione

Tutti hanno fatto il tifo per Fedez perché pochi avrebbero mostrato le lacrime e la sofferenza come ha fatto lui: “Questa settimana su “Chi” le immagini esclusive dei primi passi verso la normalità di Fedez , che due settimane fa si è sottoposto a un intervento per rimuovere un tumore al pancreas, al parco con la famiglia. Al suo fianco c’è sempre la moglie Chiara, “la mia roccia” come l’ha definita il rapper, e tutta la famiglia al completo: i figli Leone e Vittoria, i genitori, Franco e Tatiana, e le sorelle di Chiara” scrive il magazine adesso che Federico sta bene, che il peggio è passato.

Fedez sta bene e lo testimoniano le risate, la voglia di scherzare. Non hanno mai smesso di essere famiglia ma oggi sono più forti che mai. Oggi tutto il rumore della numerosa famiglia Ferragni è parte della sua forza ma ovviamente sono mamma Annamaria e papà Franco, Chiara e i piccoli Vittoria e Leone le persone a cui si aggrappa con tutto se stesso. Sono sempre stati fondamentali nella sua vita, oggi con una consapevolezza in più.

Tornano le passeggiate al parco, le pappe di Vittoria e i giochi con Leone, le cene con gli amici, le storie da condividere e adesso c’è qualcosa in più.