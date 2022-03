Il grazie di Fedez a chi gli ha salvato la vita, immagini che pochi mostrerebbero

Dopo il grazie a Chiara Ferragni e alla sua famiglia Fedez ringrazia chi gli ha salvato la via. E’ tornato a casa, ha lasciato l’ospedale ma prima ha salutato tutti, ha stretto la mano a tutti, medici e infermieri, e adesso sul suo profilo social lascia per sempre le immagini dei momenti più difficili ma anche della vittoria. Un breve video, poche immagini ma che quasi nessuno riuscirebbe a mostrare, lui lo fa. Sono le immagini successive all’intervento, alla rimozione del tumore al pancreas, sono ancora quelle della paura, quelle del dolore ma anche del ritorno alla vita. Fedez con tubicini e debolezza si fa aiutare dalle infermiere per provare ad alzarsi dal letto. Sono immagini piene di dignità, piene di significato, un grazie eterno ma anche un messaggio per tutti.

Fedez ringrazia chi l’ha operato e chi si è occupato di lui

“Grazie a voi che mi avete letteralmente salvato la vita, che mi avete accompagnato e accudito in questi giorni che non sono stati semplici ma che dall’altra parte mi hanno restituito una nuova prospettiva da cui affrontare la vita. Grazie al Prof. Falconi e a tutto il suo incredibile staff. Grazie a tutti gli infermieri e infermiere del reparto e grazie a voi per la grande umanità e il supporto che mi avete dato – e conclude – L’amore è la medicina più potente. Si torna a casa, si torna a vivere”.

La foto al momento delle dimissioni, poco prima di lasciare l’ospedale. L’abbraccio alla sua Chiara, un altro grazie ai medici, al reparto, alla mamma e al papà che sono lì con lui in quel momento.

Anche Chiara Ferragni ringrazia tutti, sceglie altre foto scattate in questi giorni, i momenti insieme, la medicazione, la prima passeggiata nel corridoio del reparto, la colazione, una carezza sul viso del suo Federico, l’abbraccio, il bacio, il grazie e l’uscita dall’ospedale mano nella mano, per sempre insieme.