Francesco Oppini festeggia i 40 anni, gli auguri di Alba Parietti

Per il compleanno di Alba Parietti non potevano mancare gli auguri di Alba Parietti e oggi che suo figlio compie 40 anni i suoi messaggi sono a metà tra l’emozione e l’ironia. Alba Parietti batte tutti sul tempo e prima della mezzanotte posta gli auguri al suo Francesco, sceglie una foto di tanti anni fa e ricorda a tutti che è con lei che ha passato più tempo, quasi 41 anni. Gioie immense e dolori strazianti, liti ed emozioni, una vita insieme perché il legame tra Francesco Oppini e sua madre resta fortissimo. Sempre presenti l’uno per l’altra e Alba scrive: “Non riesco a ricordare la vita senza la tua presenza”.

Buon compleanno Francesco Oppini

“A mezzanotte saranno 40 anni i tuoi. 41 quindi passati insieme da quella notte in cui sei nato e io poco più di una bambina ero tua madre e tu mio figlio. Tutta la vita e non riesco a ricordarla senza la tua presenza. Gioie immensi dolori strazianti, le liti, emozioni e persone che appartengono a entrambi. Persone che non ci sono più ma sono nel cuore di entrambi e altre che ci legano e accomunano. Come i pensieri e l’etica. Ci separano 20 anni – Alba è diventata mamma giovanissima – Non e’ stato facile essere madre, non ti e’ stato facile essere mio figlio. Ma nessuno dei due ci scommetto farebbe mai cambio”.

Alba Parietti si divide tra emozioni e ironia: “A mezzanotte compi 40 e mi sembra anche un po’ maleducato da parte tua visto che poi la gente , fa presto i conti ma si , compili pure ma ricordateli tutti perché sono stati pieni di momenti e persone che hanno fatto di te e di me quello che siamo”.

Oggi un’altra foto, Francesco è ormai un uomo, lei sempre bellissima. “Buon 40esimo compleanno amore mio. Praticamente sei più vecchio di me!”.