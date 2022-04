Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sono sposati: un matrimonio da favola

L’atteso matrimonio di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz è stato celebrato, il figlio di Victoria e David Beckham e la bellissima modella sono diventati marito e moglie. Si sono sposati nella villa sul mare, la villa di lei a Palm Beach in Florida, un matrimonio da sogno andato in scena ieri, sabato 9 aprile, con rito ebraico. Niente ha turbato la magia del momento nella enorme villa con 2 camere da letto e quel parco così immenso con vista sulle isole Bahamas. Impossibile sognare di più e invece quando la famiglia Beckham è arrivata con un jet privato e i fratelli dello sposo sono stati i suoi testimoni, la sorellina tra le damigelle della sposa, tutto è andato anche oltre.

Nozze lussuosissime e piene d’amore per Brooklyn Beckham e Nicola Pelz

Tutti bellissimi e felici, David e Victoria Beckham i più eleganti, i fratelli degli sposi o più emozionati. Tantissimi gli invitati vip e tra questi Gordon Ramsay e Serena Williams. Ovvio però che gli occhi del gossip siano puntati tutti non solo sugli sposi alla ricerca di ogni dettaglio ma soprattutto su David e Victoria. Lei sexy e sontuosa nel suo abito lungo color argento, capelli raccolti e finalmente sorrisi per suo figlio e sua nuora.

Serena Williams ha scelto un bel vestito fucsia per non rischiare di passare inosservata; Venus Williams un abito nero luccicante, Eva Longoria una scollatura molto seducente. Per il momento degli sposi abbiamo visto pochissime foto, tutte a distanza. Attendiamo di scoprire ogni dettaglio di questa meravigliosa favola.

Tra i pettegolezzi l’assenza di Harry e Meghan Markle alle nozze. In base a quanto riferito da una fonte sembra che la coppia non fosse nemmeno sulla lista degli invitati e che invece in realtà gli sposi avessero invitato un’altra coppia, William e Kate Middleton, ma anche loro ieri non era a Palm Beach.