Carolina Marconi ha sorpreso Alessandro Tulli con una festa di compleanno perfetta

Dopo un anno durissimo per Carolina Marconi e il suo compagno la serata più bella. Alessandro Tulli ha compiuto 40 anni e l’ex gieffina ha organizzato una festa a sorpresa che l’ha emozionato così tanto. Insieme hanno combattuto il cancro al seno di Carolina Marconi, una battaglia che hanno affrontato con forza e amore. Sono tanti i mariti, fidanzati, compagni che restano accanto alla lei che deve superare dolore, paure, prove che non sono mai semplici, ma c’è anche chi non è in grado di farlo. Alessandro Tulli non ha mai lasciato Carolina, è stato parte della sua forza. La serata che la Marconi gli ha regalato è uno dei suoi tanti grazie. L’ex calciatore della Roma non ha mai avuto una festa di compleanno così bella, non si aspettava nulla del genere.

Una festa a sorpresa perfetta per il compagno di Carolina Marconi

Ha scelto un famoso ristorante di Roma, nei pressi del Vaticano, il Satiricus, ha invitato parenti e amici e poi è entrata con il suo Alessandro che guardandosi intorno si è commosso. Una festa a sorpresa cena e spettacolo ma soprattutto accanto al festeggiato c’erano tutte le persone importanti della sua vita, c’era la sua Carolina più bella che mai.

Hanno brindato, hanno ballato, si sono divertiti come non facevano da troppo tempo. “Buona Domenica la festa a sorpresa di Alessandro per i suoi 40 anni e’ stata una vera bomba… si e’ commosso, ha detto che non ha mai avuto una festa così bella e sono molto contenta perché se lo merita tutto dopo un periodo difficile ..era da un anno che non ci divertivamo così.. vorrei ringraziare tutti gli amici che hanno partecipato.. siete stati tutti meravigliosi ed un grazie al ristorante numero uno per i party privati con cena spettacolo che hanno curato ogni singolo particolare con grande dedizione….lo consiglio per ogni tipo di festa” ha scritto Carolina Marconi entusiasta.

Sempre sui social non ha fatto mancare la sua dichiarazione d’amore, gli auguri al suo Alessandro: “Tantissimi auguri amore mio Alessandro Tulli oggi fai 40 anni sei tutto quello che ho, tutto quello che ho sempre sognato e ringrazio Dio per averti messo nel mio cammino …ricordati ..sei un dono di Dio e grazie per L’ uomo che sei. Grazie per farmi sentire al centro del tuo mondo. Io sono davvero onorata di essere al tuo fianco ,sei la persona migliore che conosca ..ti amo più del ti amo ….tua per sempre Carolina”.