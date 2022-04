Luca Onestini fa una rivelazione sulla gelosia di Cristina Porta

E’ finita davvero malissimo tra Luca Onestini e Cristina Porta, l’avevamo già capito quando lui era stato cacciato di casa. Adesso Onestini svela altro, parla della gelosia della sua ex fidanzata, rivela che Cristina controllava le ragazze che seguiva sui social. Siamo ben oltre la gelosia, siamo ben più vicini alla possessione. Il loro amore è nato a Secret Story, sarebbe una versione spagnola molto simile al Grande Fratello. Era stato Luca Onestini a decidere di dormire in albergo e andare via di casa, ma dopo che la Porta gli aveva detto di non fare ritorno a casa sua o qualcosa del genere. E’ passato un mese e alla rivista spagnola Lecturas l’ex gieffino, ex naufrago ed ex protagonista di Uomini e Donne rivela alcuni retroscena sul perché del loro addio.

Per Luca Onestini non è un periodo semplice

Dopo la fine della bellissima storia d’amore con Ivana Mrazova e dopo l’addio anche a Cristina Porta per Luca non sarebbe semplice. Se è vero ciò che racconta ha fatto bene a mettere fine alla relazione: “Cristina controllava tutte le ragazze che seguivo su Instagram e io invece non ho mai controllato chi seguisse lei”. Di conseguenza ogni minimo indizio era il pretesto per litigare. Sembra che fosse anche molto gelosa di Ivana Mrazova e che una volta lei voleva lasciare Luca solo perché aveva pubblicato nelle sue storie di Instagram la foto del cane della sua ex fidanzata.

Ma proprio la Mrazova era rimasta male seguendo Secret Story e scoprendo tutte le effusioni del suo Luca con la bella Cristina. La modella aveva definito quelle immagini imbarazzanti. Quel gioco ha fatto guadagnare all’esperto di reality show ben 50.000 euro e alla Porta la dedica per questo traguardo. Adesso cosa è rimasto della loro storia? Magari a Luca ancora un po’ di soldini.