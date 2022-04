Stash papà bis sogna un’altra femminuccia: vuole una famiglia molto numerosa

Lo aveva già detto Stash, in una puntata di Amici, quando Maria si era congratulata con lui per la bella notizia. “Si Maria a me piacciono i bambini e mi piace fare figli” aveva detto il cantante, suscitando anche la reazione della conduttrice che faceva notare come con queste parole aveva rovinato un momento magico…Ma in realtà Stash è al settimo cielo per la seconda gravidanza della sua compagna e, come ha raccontato anche oggi a Verissimo, nella puntata in onda il 16 aprile 2022, non vede l’ora di diventare papà. Stash sogna una famiglia numerosa, perchè ama davvero i bambini.

Tuttala gioia di Stash papà bis

Nello studio di Silvia Toffanin, Stash ha parlato di questa bellissima notizia: “Da quando ho saputo che Grace sarebbe stata una bambina, già da quell’istante si è instaurato qualcosa di magico. Pensando a lei poi, potrebbe avere una compagna di giochi, visto che avranno solo due anni di differenza”. Ed è per questo che spera che anche la seconda sia una femminuccia…E poi a proposito di altri bambini in famiglia ha commentato: “Ne vorrei il più possibile”. Non ha nessuna intenzione di fermarsi: “Ho sempre amato le famiglie numerose. Mi immagino papà di tanti bambini”. E a quanto pare anche la sua compagna Giulia la pensa in questo modo! Per lei, chiaramente, solo dolcissime parole, racconta di che madre fantastica sia e anche di come sta affrontando questa gravidanza, per il momento procede tutto nel migliore dei modi.

Se il sogno di avere una famiglia numerosa è condiviso, pare non si parli molto di matrimonio, non per il momento almeno. Stash commenta: “Il matrimonio? Non siamo così convinti di voler settare dei traguardi… quando arriverà il momento. Per ora cerchiamo di non programmare niente”. Per ora il giudice di Amici e la sua compagna sono concentrati sul ruolo di genitori: “Da papà si è diversi, si pensa molto di più al futuro e questo mi stimola tanto. Creare basi solide per la vita dei tuoi futuri eroi della vita è qualcosa di entusiasmante”.